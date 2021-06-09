 

Имам держит “Меч Завоевания”

09.06.2021, 19:16, Разное
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Впервые за 87 лет – празднование Ураза-Байрама в соборе Святой Софии 

Orthodox Times(Orthodox Times) Jun 8, 2021

Тысячи мусульман приняли участие в групповой молитве, которую возглавил верховный имам Турции Али Эрбаш.

Это первый год  после решения Эрдогана превратить собор-музей в мечеть,  когда Ураза-Байрам празднуется в Святой Софии.  Фактически, это произошло через несколько часов после нового осуждения США превращения Святой Софии в мечеть,  сообщается в Докладе о международной религиозной свободе за  2020 год .

Примечательно,  что  во время молитвы  Али Эрбаш,  сохраняя мусульманскую традицию,    держал  в руках  меч, который является символом завоевания 

«Эти празднования проходят в особые моменты, и они очень важны, они объединяют наши сердца и укрепляют наше братство», – сказал он в своем послании.

Как сообщает protothema.gr, сотни мусульман собрались во дворе собора Святой Софии  на  молитву.

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шинтоп также присутствовал на первой молитве мусульман.

Как известно, собор Святой Софии действовал как музей 87 лет. С 1453 по 1934 год это была мечеть, этот  статус  был ей возвращен  провокационным решением  президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

TRT World

@trtworld

·May 12

Впервые за 87 лет (после преобразования в мечеть в прошлом году),  Великая мечеть Айя-София принимает первых  молящихся во  время  празднования Ураза-Байрама

TRT World

@trtworld

На фото: Первый раз за 87 лет мусульмане молятся  во  время Ураза-Байрама  в  Великой мечети Айя-София в  Стамбуле, Турция

 

2:09 AM · May 13, 2021



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