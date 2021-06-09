Центробанк России провёл учения по переводу расчётов в WeChat

Центробанк России готовится к возможному отключению страны от платёжной системы SWIFT в рамках международных санкций.

Сегодня успешно завершились учения по переводу всех международных и внутренних платежей в китайский мессенджер WeChat.

Сервис обмена сообщениями WeChat разработан китайской компанией Tencent в 2011 году. В настоящий момент число его пользователей превышает 1,2 миллиарда человек. Среди сервисов мессенджера есть и платёжная система WeChat Pay, позволяющая мгновенно переводить деньги от одного пользователя другому. Именно эту систему Центробанк выбрал в качестве замены SWIFT.

– WeChat Pay – быстрая и надёжная система. Кроме того, она неуязвима для американских санкций, которых мы ждём буквально со дня на день. Она также позволит россиянам зарабатывать баллы социального рейтинга КНР, которые им пригодятся как при визитах в Поднебесную, так и, в перспективе, внутри России, – сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Всем банкам и предприятиям России рекомендовано срочно подключиться к WeChat Pay. Спешка вызвана тем, что в середине июня истекает 90-дневный срок, в течение которого Россия должна ответить на вопросы ОЗХО относительно хранения и использования химического оружия. Если удовлетворительных ответов не будет, США и другие страны введут новую порцию санкций, среди которых может быть и отключение России от SWIFT.

Правительство Китая заявило, что приветствует выбор Центробанком WeChat Pay. Китайские политики в частных беседах выражают надежду, что российская финансовая система станет ценным «разменным фондом» на переговорах между США и КНР.

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