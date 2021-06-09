Собянин пообещал устроить москвичам «Крем-пай» до конца июня

Мэр Москвы Собянин сообщил об очередном фестивале, который состоится в столице.

В этот раз на Красной площади развернут большую ярмарку посвященную кремовым пирожным со всего мира. В мероприятии примут участие кондитеры из России, Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады, Японии, Великобритании и Бразилии.

Собянин также опроверг слухи о переносе мероприятия из-за всплеска заболеваемости в Москве и заверил, что все пройдет по плану в конце июня.

– Скоро москвичи получат от нашей администрации такой «Крем-пай» в подарок. Мы долго пытались все организовать, и фестиваль должно пройти гладко и вкусно. Главное во время «Крем-пая» не запачкать новую плитку на площади, — написал Собянин.

На организацию мероприятия из городского бюджета уйдет более 4 миллиардов рублей. Помимо фестиваля пирожных, в августе планируется женский фестиваль по скоростному поглощению пива «две девушки – один кубок». В ходе турнира команды из двух девушек будут сражаться за золотой кубок мэра Москвы.

—