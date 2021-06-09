 

Экс-помощник Минобороны Украины Селиванов объяснил отсутствие у НАТО шансов против РФ

09.06.2021, 19:06, Разное
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Экс-помощник украинского министра обороны Андрей Селиванов высказал свое мнение относительно перспектив НАТО в противостоянии с РФ. Политик рассказал, почему страны Североатлантического альянса не имеют шансов в случае вероятного столкновения с вооруженными силами России.
Отношение стран Запада к РФ напоминает так называемую «холодную войну» XX века. Однако многие опасаются ее перехода в полноценное вооруженное столкновение с РФ. В нем НАТО может попытаться применить силу против Москвы. Однако даже на Украине, власти которой неоднократно высказывали желание вступить в Североатлантический альянс, не все уверены в возможности победы Запада.

Так, сомневается в силах НАТО экс-помощник украинского главы оборонного ведомства Алексей Селиванов. В ходе одного из шоу на YouTube экс-чиновник объяснил свою позицию всем соотечественникам. В потенциальном сражении армий коалиции западных стран и Российской Федерации НАТО выиграть не способно. Для достижения хоть сколько заметных результате европейским государствам придется обращаться к США. Только с привлечением Пентагона Североатлантический альянс может избежать стремительного прорыва российской армии на территорию ЕС. Применив методы компьютерного моделирования, эксперт показал, что танки РФ уже через три дня после начала возможных военных действий займут Варшаву, всего недельного срока им хватит для захвата остальных столиц стран Европы.

Именно это стало причиной ставки западного блока не на армейскую мощь, а на гибридные методы ведения войны. Между тем, как пишет «Инфореактор», подобные заявления давно звучат и среди обозревателей и экспертов европейских стран. Они не устают заверять в невозможности создания эффективной защиты прибалтийских республик благодаря существенному превосходству ВВС РФ в воздухе.

Источник: inforeactor.ru



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