Актриса Кристина Асмус призналась, что у нее новый роман

В своем микроблоге Instagram Кристина Асмус поблагодарила фолловеров, которые на нее подписаны. Она написала искренний пост, в котором проговорилась, что у нее новый роман.

Кристина Асмус поинтересовалась, по какой причине пользователи подписаны на ее страницу. Актриса считает, что она не самая интересная персона в мире шоу-бизнеса и тяжело вписывается в каноны «современного успешного человека». По словам звезды «Текста», у нее нет выдающихся и аппетитных форм, а также она не устраивает публичные скандалы, не поднимает активность на бывшем муже или на «нынешнем». Поклонники отметили этот факт и укрепились во мнении, что у Кристины Асмус сейчас все в порядке с личной жизнью. В минувшем году она развелась с Гариком Харламовым, которому в браке родила дочь Настю. Пара до сих пор молчит о причинах расставания, никто из них публично не комментирует развод.

Как призналась актриса, все свои приятные воспоминания она старается хранить в голове или памяти телефона. Недавно она отказалась от частного самолета и автомобиля Maybach в пользу каршеринга и прогулки в парке с мороженым. Кристина Асмус написала, что она с радостью бы обняла каждого человека, который на нее подписан и сказала: «Все обязательно будет хорошо».

Звезда фильма «Текст» считает, что это нормально, когда публичные люди не выносят на всеобщее обозрение детали своей личной жизни. Ее экс-супруг также находится в новых отношениях. Недавно СМИ написали, что у Гарика Харламова роман с актрисой сериала «Гусар» Екатериной Ковальчук.