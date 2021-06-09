Sony выпустила флагманские наушники WF-1000XM4

Новый высокотехнологический девайс флагманского сегмента выпустила японская компания Sony. На международный рынок поступают новые беспроводные наушники WF-1000XM4 с активным шумоподавлением.

Меломаны всего мира получили очередной подарок от компании Sony, японский бренд, известный высококачественной продукцией, выпустил новые наушники. Девайс флагманской категории с серийным номером WF-1000XM4 является полностью беспроводным и оснащен активным подавлением шумов.

Как сообщают в пресс-службе производителя, устройство способно работать с беспроводным аудио-кодеками высокого разрешения. Кроме того, в наушники интегрировали технологию масштабирования сжатого музыкального контента в реальном времени. Это дает возможность добиться высокого качества звучания любого рода файлов.

Также стоит учесть наличие в девайсе функции активного шумоподавления, помогающей избавиться от посторонних звуков, мешающих прослушиванию музыки. При этом наушники имеют высокую степень автономности, на одном заряде устройство способно продержаться порядка 16 часов. В добавок к перечисленным преимуществам, как пишет «Ньюинформ», новинка от Sony обладает водонепроницаемостью.

Источник: newinform.com