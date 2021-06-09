Почти 30% украинцев считают, что Украина должна прекратить любые контакты с временно оккупированными территориями – опрос

21,3% опрошенных поддерживают экономическую блокаду оккупированных территорий, но при этом с сохранением гуманитарных отношений (перемещением людей, выплатами пенсий, поставками воды и электрики).

15,3% респондентов считают, что Украине стоит максимально развивать экономические и гуманитарные связи с неподконтрольными территориями.

10% украинцев думают, что нужно разрешить торговлю некоторыми товарами и максимально поддерживать гуманитарные связи.

Еще 3,1% опрошенных выбрали другой вариант, а 20,5% – затруднились с ответом.

Опрос проводился 14–19 мая во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2020 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Контекст:

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

С конца января 2015 года на Донбассе действует пропускной режим. Для пересечения линии разграничения необходимо получить специальный пропуск.

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