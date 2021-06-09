В Туве возбудили дело после нападения на инспектора ДПС

В Кызыле следователи возбудили уголовное дело после нападения на инспектора ДПС, полицейский 1,5 км провисел на подножке автомобиля нарушителя, пока водитель и пассажиры его били.

«Находившиеся в салоне нетрезвые участники дорожного движения, включая самого водителя и пассажиров, оказали физическое сопротивление и напали на инспектора ДПС, нанося ему множественные удары кулаками и ногами. После погони на полтора километра автомобиль был задержан. Участники нападения были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции. Нарушителями закона оказались четыре мужчины и три женщины в возрасте от 25 до 30 лет. По результатам проверки управления СК РФ по Республике Тыва было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»)», – сообщили в МВД по Туве на своей странице «ВКонтакте».

Уточняется, что во время патрулирования в Кызыле наряд ДПС обратил внимание на автомобиль JAC T6 с группой молодых людей. В ходе проверки документов сотрудник ГИБДД выявил признаки алкогольного опьянения у водителя, требование последовать в машину ДПС мужчина проигнорировал и завел двигатель.

В это время инспектор попытался вытащить ключ из замка зажигания, однако в это время поднятое водителем боковое стекло зажало сотрудника полиции.

В отношении водителя собраны административные материалы по фактам отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и движения во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Ранее сообщалось, что главное управление МВД по Новосибирской области проводит служебную проверку в связи с возможной волокитой по уголовному делу, фигурантами которого стали двое напавших на полицейских.