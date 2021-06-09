В Москве наградили победителей конкурса детского рисунка “Наследие моего района”

Призы и дипломы получили около 40 участников, занявших первые места во всех номинациях, рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

“Победителей окружного и районного этапов наградят в префектурах и управах столицы. Помимо этого, работы призеров городского этапа будут представлены на выставке, которую мы в июле откроем на Никитском бульваре», — сообщил он.

Жюри оценивало работы в категориях от семи до 11 лет и от 12 до 15 лет. Отдельно судили любителей и профессионалов.

Всего было шесть номинаций: основная и пять дополнительных. Так, в номинации «Москва космическая» рисунки приурочены к дате выхода Юрия Гагарина в космос, в номинации «Памятники-герои» посвящены началу битвы за Москву.

В этом году на конкурс поступило в два раза больше работ, чем в предыдущем. По словам Емельянова, некоторые ребята принимают участие ежегодно. “В этом году лауреатами стали около 200 школьников практически из всех районов Москвы», — сказал глава Департамента культурного наследия столицы.

Победителей определяли известные художники, архитекторы, искусствоведы, скульпторы, педагоги, а также представители департамента. Среди них – Алексей Емельянов, Петр Баранов, Зураб Церетели.