Американист Дробницкий рассказал о серьезной проблеме Байдена перед встречей с Путиным

Политолог Дмитрий Дробницкий отметил, что у американского лидера есть “очень серьезная проблема” перед встречей с российским коллегой. По его словам, Джо Байден вынужден вести себя максимально сдержанно.

Как пояснил эксперт, глава Соединенных Штатов не может быть слишком мягким, иначе он навлечет на себя гнев республиканцев. В то же время президенту нельзя быть слишком жестким, потому что тогда он получит ответ от Кремля.

Дробницкий подчеркнул, что переговоры с Путиным очень важны для Байдена, но американский президент не понимает, чего можно добиться на встрече в Женеве. Эксперт добавил, что в ближайшее время администрация главы США вряд ли будет делать заявления о вступлении Украины в НАТО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности предстоящих переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Ожидается, что политики обсудят состояние и перспективы развития отношений двух стран, вопросы стратегической стабильности и борьбу с пандемией.

Президент России считает, что отношения с Соединенными Штатами сегодня находятся на “чрезвычайно низком уровне”. На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин обвинил Джо Байдена и его команду в попытках сдержать развитие страны.