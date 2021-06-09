 

Мнение: Расстрел

09.06.2021, 18:46, Разное
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В Сочи владелец самостроя застрелил двух приставов, пришедших исполнять решение суда о ликвидации незаконно построенного строения. Для Краснодарского края и юга страны в целом проблема самостроев вполне актуальна. Земля в цене, а законодательство плюс коррупция делают вопрос приобретения ее в собственность делом непростым и на грани закона. А иногда и за ее гранью.

По факту есть два основных механизма появления самостроев. Первый — изменения в законодательстве могут поставить человека, живущего не один десяток лет в каком-то месте, перед фактом необходимости узаконить то, что по-факту уже существует давным-давно (как, кстати, похоже, и произошло в сегодняшнем диком случае). Но по каким-то причинам сделать это невозможно. Второй механизм — чисто коррупционный. За взятку получают вроде бы законное разрешение, которое после уходя чиновника и прихода нового становится филькиной грамотой. Ответственности никто не несет, а суд выносит решение о сносе или выселении.

Вдобавок к строительству Олимпиады были приняты нормативные документы, в упрощенной и весьма произвольной форме позволяющие в случае необходимости изымать и переселять. Что для любого чиновника превращается просто в Клондайк.

В целом ситуация обыденная, и после сегодняшнего расстрела она точно никак не изменится.

Источник: Эль Мюрид



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