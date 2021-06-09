Люди, у которых проблемы со сном, подвержены более высокому риску преждевременной смерти, особенно диабетики

В статье, опубликованной Журнал исследований сна, исследователи раскрывают, как они изучали данные * полмиллиона участников среднего возраста из Великобритании, которые спрашивали, есть ли у них проблемы с засыпанием ночью или просыпаются посреди ночи.

В отчете было обнаружено, что люди с частыми проблемами со сном подвергаются более высокому риску смерти, чем люди без проблем со сном. Этот тяжелый исход был более выражен для людей с диабетом 2 типа: за девять лет исследования выяснилось, что у них на 87 процентов больше шансов умереть от любой причины, чем у людей без диабета или нарушений сна.

Исследование также показало, что люди с диабетом и проблемами со сном на 12 процентов чаще умирают за этот период, чем те, у кого диабет, но не частые нарушения сна.

Малькольм фон Шанц, первый автор исследования и профессор хронобиологии из Университета Суррея, сказал:

«Хотя мы уже знали, что существует тесная связь между плохим сном и плохим здоровьем, это наглядно иллюстрирует проблему».

«Вопрос, задаваемый при включении участников, не обязательно делает различие между бессонницей и другими нарушениями сна, такими как апноэ во сне. Тем не менее, с практической точки зрения это не имеет значения. Врачи должны относиться к проблемам со сном так же серьезно, как и к другим факторам риска и работать со своими пациентами над снижением и смягчением их общего риска ».

Профессор Кристен Кнутсон из Северо-Западного университета, старший соавтор исследования, сказала:

«Один только диабет был связан с повышением риска смертности на 67 процентов. Однако смертность участников с диабетом в сочетании с частыми проблемами со сном была увеличена до 87 процентов. Другими словами, для врачей, лечащих диабетиков, особенно важно также исследуйте нарушения сна и при необходимости рассмотрите возможность лечения ».

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