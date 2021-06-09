 

Легче годовалого ребенка: ученые «взвесили» массу всех частиц SARS-CoV-2 в мире

09.06.2021, 18:12, Разное
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В своем исследовании ученые из Института Вейцмана подсчитали массу коронавирусов, которые могут находиться в одном инфицированном человеке. Для этого они воспользовались данными подсчетов количества вирусов в тканях и различных органах зараженных макак-резусов. Исходя из этих чисел, они рассчитали, какие количества вируса могут находиться в тканях человека. Предыдущие расчеты показали, что каждый вирус SARS-CoV-2 весит 1 фемтограмм. По оценкам исследователей каждый зараженный человек на пике активности вируса является носителем от 10 до 100 миллиардов частиц патогена в зависимости от вирусной нагрузки. Исходя из количества людей, которые заражаются во всем мире — это от 1 до 10 миллионов случаев в любой момент времени — авторы исследования сделали вывод, суммарная масса всех вирусных частиц составляет от 100 грамм до 10 килограмм. То есть тяжелее одного яблока и легче двухлетнего ребенка.

Ученые также подсчитали, сколько мутаций может произойти во время заражения одного пациента и всего населения в целом. Для этого они воспользовались предыдущими оценками количества мутаций одного нуклеотида других коронавирусов. Они умножили его показатель на количество нуклеотидов в геноме SARS-CoV-2 и учли, сколько раз вирус размножается в организме.

Специалисты обнаружили, что во время инфицирования одного человека вирус накапливает от 0,1 до 1 полноценной мутации по всему геному. С учетом того, что среднее время, которое уходит на то, чтобы один инфицированный пациент заразил коронавирусом другого человека составляет 4-5 дней, один вирус может собирать до трех мутаций в месяц, что в целом согласуется с установленной скоростью эволюции SARS-CoV-2.

Авторы исследования отметили, что эти расчеты дают больше представлений о том, что происходит в организме во время инфицирования, сколько клеток заражается и насколько быстро патоген развивается.



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