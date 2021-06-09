 

Турция проникает в Африку: почему Эрдоган вкладывается в Черный континент

09.06.2021, 18:10, Разное
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Действующее руководство Турции долгое время добивается статуса великой державы, сделав одной из целей восстановление влияния в странах, которые когда-то входили в Османскую империю, таких как Ливия. Многие из этих стран находятся на Африканском континенте, который стал главной целью администрации Эрдогана.
По словам автора Телеграм-канала «Стамбульский волк», в настоящее время Анкара развивает активность в Судане, где Москва намерена разместить собственную военно-морскую базу на эксклюзивных правах.

В последние несколько лет внешняя политика президента Эрдогана оказалась блокированной на многих фронтах: РФ категорически выступила против дезинтеграции Сирии, и по различным причинам Турция оказалась скована политическим противостоянием с Грецией, Израилем, Арменией, Египтом, Эмиратами и Саудовской Аравией. В этих условиях политика Анкары оказалась направлена на Судан — работа на этом направлении велась с 1998 года.

Сейчас, отмечает «Стамбульский волк», Турция вкладывает на африканском направлении до 15% общего объема своих иностранных инвестиций — это наглядно показывает, насколько важной считается Африка. Анкара не жалеет деньги на гуманитарные и образовательные проекты, постоянно при этом расширяя свое дипломатическое присутствие: в 2009 году на континенте их было лишь 12, а к апрелю 2021-го достигло 43.

Именно в Судане крайне активно работает TIKA — Турецкое агентство по сотрудничества и координации — которое помогло обеспечить Хартуму турецкие инвестиции на сумму более 600 млн долларов. Темы взаимодействия между Анкарой и Хартумом снизились после 2019 года, когда был смещен суданский президент Омар аль-Башир. Однако цель остается прежней — контроль над важнейшими судоходными путями, пролегающими через Красное море.

До распада СССР и южная, и северная часть Суэцкого канала находились в зоне влияния Москвы. Теперь у Баб-эль-Мандебского пролива в Джибути сосредоточены военные базы нескольких государств, а РФ получила эксклюзивное право на создание пункта материально-технического обеспечения в Порт-Судане, на берегу Красного моря. Через Суэцкий и Баб-эль-Мандебский проливы проходит каждый десятый контейнер в мире — ситуация с контейнеровозом Ever Given наглядно показала, насколько важна для всего мира эта транспортная артерия.
База Судане обеспечила бы Турции серьезное преимущество в этом регионе, однако для этого есть препятствия, считает «Стамбульский волк» — во-первых, Москва и Хартум заключили эксклюзивное соглашение, которое подразумевает, что военных баз других государств на территории Судана не будет. Во-вторых, сразу же после активных шагов РФ в Африке ситуацией заинтересовались в Вашингтоне — Белый дом неожиданно снял с Судана статус «страны-спонсора терроризма» и предпринял дополнительные шаги, чтобы расположить к себе временное правительство.

Очевидно, что теперь, чтобы получить базу в Судане, Турции придется получать разрешение от США.



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