Дарья Мороз впервые призналась, что жалела о разводе с Константином Богомоловым

Популярная российская актриса театра и кино Дарья Мороз впервые призналась, что желала о разводе со своим мужем Константином Богомоловым. После расставания с ней режиссер вскоре объявил о романе с Ксенией Собчак.

Константин Богомолов и Дарья Мороз расстались в нормальных отношениях. Сейчас экс-супруги неплохо общаются. У них растет общая дочь, к тому же режиссер часто приглашает актрису для участия в своих проектах. Мороз, в свою очередь, благодарит за это бывшего мужа.

В первое время звезда «Содержанок» жалела о разводе с Богомоловым. В тот период времени отношения с режиссером зашли в тупик, но она все переживала по этому поводу.

Тогда у нее не было другого варианта, и развод был единственно верным решением. Сейчас Мороз и Богомолов не держат друг на друга обид. Актриса предпочитает скрывать свою личную жизнь. Сам же режиссер счастлив в браке с ведущей Ксенией Собчак. Он часто публично признается ей в любви.

Источник: www.kp.ru