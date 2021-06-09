 

СМИ: Семен Слепаков развелся с дочерью миллиардера Кариной Аванесян из-за измены

09.06.2021, 18:10, Разное
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Самый богатый юморист РФ Семен Слепаков является еще и самым скрытным артистом. О своем разводе он умалчивал полгода, как и о причинах расставания с дочерью миллиардера Игоря Аванесяна. Однако, СМИ утверждают, что их семейная жизнь с Кариной Аванесян закончилась из-за измены барда.
41-летний Семен Слепаков был женат только один раз. С будущей супругой он познакомился в 2012 году на вечеринке. По словам юмориста, это была любовь с первого взгляда. Карина Аванесян окончила юридический ВУЗ и являлась совладелицей доли в компании отца. При этом, девушка не отличалась любовью к эпатажным тусовкам и бессмысленным тратам. Сначала Игорь Аванесян был против этого союза, но вскоре согласился и даже оплатил молодоженам свадьбу на известном курорте Италии.

О свадьбе Семен Слепаков умолчал, а о смене его социального статуса поклонники узнали только тогда, когда он начал появляться в компании эффектной голубоглазой брюнетки. Пара жила в квартире Карины Аванесян в центре столицы, а сам юморист шутил, что не заработал еще на недвижимость на Арбате. Однако в 2013 году он попал в Forbes как самая высокооплачиваемая звезда с годовым доходом в 3,5 миллионов долларов.

В 2019 году в Сети начали появляться слухи о романе Семена Слепакова со Светланой Ходченковой. Она играла в фильме по его сценарию, а пресса утверждает, что комик не смог устоять перед идеальной растяжкой знаменитости. При этом, актриса публично опровергла слухи об их тайной связи. Однако есть версия, что частные детективы все-таки собрали доказательства неверности Семена Слепакова, поэтому Игорь Аванесян настоял, чтобы дочь подала на развод.

Также в окружении юмориста многие рассказывают о его романе с костюмершей по имени Наталья. С ней он познакомился еще до женитьбы, но отношения после свадьбы не прекратил. Коллеги Семена Слепакова утверждают, что они до сих пор смотрят друг на друга влюбленными глазами.



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