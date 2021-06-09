Александровская больница в Киеве получила современное оборудование от Фонда Рината Ахметова

“Это мультитерапевтическое и высокотехнологичное оборудование итальянского производства компании Вellco. Оно позволяет проводить различные виды очищения крови в критических ситуациях, применяется для лечения пациентов с тяжелыми острыми заболеваниями. Такое оборудование востребовано во всем мире и позволяет оказывать более качественную и оперативную помощь людям. Аппарат применяется для гемофильтрации, гемодиафильтрации, гемодиализа и ряда других направлений с целью очистки крови у пациентов с острой стадией заболевания, хронической почечной недостаточностью и водной перегрузкой”, – рассказала директор Департамента коммуникаций Фонда Юлия Ершова.

Фото: akhmetovfoundation.org

Заместитель директора больницы Олег Атаманенко поблагодарил за помощь. Он отметил, что медоборудование такого уровня востребовано медиками.

“Александровская больница – большая и многопрофильная. Ежегодно сюда поступает порядка 30 000 пациентов с болезнями разной степени тяжести. Сегодня мы получили от Фонда Рината Ахметова аппарат, который действительно является мультитерапевтической техникой для оказания экстренной помощи. Он дает возможность лечить шоковые состояния и спасать больше жизней пациентов нашей больницы”, – отметил Олег Атаманенко.

Фото: akhmetovfoundation.org

Помощь Фонда Рината Ахметова всегда приходит туда, где в ней наиболее нуждаются. В рамках программы “Ринат Ахметов – Спасение жизней” реализованы и претворяются в жизнь масштабные национальные проекты в сфере здравоохранения. В частности, проект “200 скорых для Украины” позволил повысить уровень экстренной помощи в стране. За рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием. Кроме того, еще до начала пандемии в Украине Ринат Ахметов выделил на борьбу с COVID-19 свыше 300 миллионов гривен. Для эффективной работы были объединены все ресурсы – благотворительного Фонда, футбольного клуба “Шахтер”, компаний ДТЭК и других активов группы SCM.

В рамках проекта Фонда “Борьба с COVID-19 в Украине” опорные государственные больницы во всех регионах получили свыше 200 аппаратов ИВЛ, 155 кислородных концентраторов, 337 000 экспресс-тестов, более 200 000 средств индивидуальной защиты и расходных материалов. Всего помощь Фонда поступила в 505 медучреждений в 203 населенных пунктах. Это самая большая, системная и масштабная частная инициатива, направленная на борьбу с эпидемией коронавируса в Украине.

Фонд Рината Ахметова также продолжает рассказывать о профилактике и лечении коронавируса в рамках проекта “Спроси у доктора”. Эксперты прямых эфиров – ведущие инфекционисты, пульмонологи, иммунологи, анестезиологи и другие медицинские специалисты – отвечают на вопросы о COVID-19, которые волнуют граждан. Их зрителями стали около 10 млн людей. Сегодня проект – это мостик между пациентами и медиками разных специализаций, это рекомендации по профилактике COVID-19 и помощь в лечении коронавируса и постковидного синдрома.

Фото: akhmetovfoundation.org

“Мне очень интересен проект Фонда Рината Ахметова “Спроси у доктора”. Доносить до людей объективную информацию о коронавирусе крайне важно. Хорошо, когда это делают медицинские специалисты, которые знают, о чем говорят и которым можно доверять”, – отметил один из экспертов проекта, профессор Сергей Комиссаренко.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова начал национальную кампанию #ДякуємоМедикам. Расскажите о враче, который спас от коронавируса вас или ваших близких! Оставьте на сайте историю его подвига, чтобы о ней узнала вся страна! Подробнее здесь: https://akhmetovfoundation.org/thankyoudoctors

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