 

Глава МИД Германии назвал условие достройки газопровода “Северный поток – 2”

09.06.2021, 18:08, Новости дня
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Журналист телеканала “1+1” спросила Мааса и Кулебу, есть ли какие-то гарантии от Германии относительно защиты интересов Украины, если после достройки “Северного потока – 2” они будут грубо нарушены РФ.  

“Несколько лет назад канцлер Германии Ангела Меркель говорила президенту РФ Владимиру Путину, что завершение проекта “Северный поток – 2″ привязано к продолжению транзита российского газа через территорию Украины. Это также причина того, почему мы приложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 года договор о продолжении транзита. Меркель об этом сказала четко, и наша позиция не изменилась. Мы и далее будем говорить эту позицию РФ, что она остается неизменной”, – сказал Маас.   

В свою очередь глава МИД Украины отметил, что “Северный поток – 2” пока еще не достроен, но в случае завершения работ все гарантии должны делится на две группы – по безопасности и экономические.

“Украина никогда не имела и не имеет сомнений в искреннем желании Германии поддержать Украину. Однако у нас есть очень серьезные и обоснованные сомнения в способности и желании РФ придерживаться любых договоренностей… Поэтому нам нужно очень много и детально вести переговоры”, – сказал Кулеба.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”. 

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 7 июня, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Германией о “возмещениях” Украине за возможные потери Киевом платежей за транзит российского газа из-за запуска газопровода “Северный поток – 2”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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