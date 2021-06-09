 

Внучка Елизаветы II принцесса Евгения спустя четыре месяца после родов появилась на публике

09.06.2021, 18:08, Новости дня
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Внучка Елизаветы II выбрала для публичного мероприятия темное миди-платье свободного кроя с цветочным принтом. Это первое появление принцессы Евгении на публике спустя четыре месяца после рождения сына.

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Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie)

Контекст:

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за британского бизнесмена Джека Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.

В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы, а 9 февраля 2021 года она родила первенца, которого назвали Августом Филиппом Хоуком. Новорожденный стал девятым правнуком для Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа.

Всемирный день океанов отмечается ежегодно 8 июня. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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