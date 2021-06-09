“Ситуация довольно странная”. Сытник прокомментировал похищение судьи Чауса

Сытник отказался комментировать видео, которые записывает Чаус.

“Ситуация довольно странная. Преступление [которое совершил Чаус] – 2016 год. Преступление, которое инкриминируется, – получение взятки за решение вопроса по делу, связанноve с незаконным оборотом наркотических веществ. Его трудно назвать политическим”, – сказал директор НАБУ.

Он отметил, что решение об отказе Чаусу в политическом убежище в Молдове вступило в законную силу, оставалось дождаться решения суда об экстрадиции. Этот могло решиться в течение месяцев.

На вопрос журналиста кто мог похитить Чауса, Сытник сказал, что дело расследует СБУ, это не подследственность НАБУ.

“Мне трудно представить оптимальное развитие этой ситуации. Потому что если Чаус появится в Украине, мы должны его задержать, выполнить решение суда о его аресте и продолжать расследование. Если он появится на территории другой страны, не имеет значения которой, мы его вообще никогда не получим на территории Украины”, – заявил диреетор НАБУ.

Он уверен: если Чаус появится в Украине, правоохранители смогут продолжить расследование.

“Может, нужны будут какие-то показания, которые необходимо будет проверять. Потому что у нас есть отдельное дело о его исчезновении, там есть очень интересные материалы, хотелось бы услышать, что он может в этом сказать. Если на территории другой страны, вопрос экстрадиции не будет стоять. И это не только подорвет авторитет Украины в этом деле, а поставит под сомнение наше международное сотрудничество с Интерполом. Потому что такие нелепые действия этих людей, это, возможно, было умышленно сделано, чтобы подорвать авторитет Украины на международной арене”, – сказал Сытник.

Он добавил, что Украина уже имеет негативные последствия, теперь надо дождаться, где судья появится.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

Национальное антикоррупционное бюро и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

8 апреля издания “Слідство.Інфо” и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска “Могилев-Подольский – Атаки” в день похищения Чауса. 5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.

В ГУР Минобороны отрицают причастность к инциденту. “Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа”, – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.

16 мая в созданном в тот же день Telegram-канале “ChausUA Николай Чаус” было опубликовано видео, на котором экс-судья сказал, что “жив-здоров”, а также заявил, что его действительно похищали, “но не сейчас, а в 2016 году”. Светлана Чаус узнала супруга на видео, но отметила, что его “мимика и выражение лица” изменились.

Адвокат Чауса Юлиан Балан считает, что видео было записано под давлением. “Очень трудно сказать, настоящее ли оно, но у него очень грустные глаза. Со мной на связь он не выходил”, – сообщил он.

Журналисты в данных ролика обнаружили, что видеофайл был назван “Привет Петр Алексеевич!”, а папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется “гусь”.

19 мая было опубликовано новое видеообращение Чауса. Он пообещал, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей для передачи правоохранителям.

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