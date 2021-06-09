В ЕС предупредили об огромном количестве собираемых голосовыми помощниками данных
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Голосовые помощники собирают множество сведений о своих владельцах, о том, что они делают дома, сообщила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер
«Умные устройства и службы интернета вещей генерируют огромное количество данных о том, что мы делаем дома», – цитиирует Вестагер РИА «Новости».
Она пояснила, что говорит в том числе о голосовых помощниках, они могут собирать информацию о средней температуре на кухне, о времени пробуждения, о любимых газетах, и даже о том, как владельцы предпочитают пить кофе.
Эти помощники могут быть встроены в разную технику, включая часы, кофемашины, телевизоры, и собирают данные с разных устройств.
Самыми популярными голосовыми помощниками в ЕС являются Google Assistant, Alexa от Amazon и Siri от Apple. Google и Apple также предоставляют операционные системы для умных домов и устройств, предлагают цифровые услуги.
«На практике эти компании определяют, как различные устройства и службы могут взаимодействовать друг с другом», – указала Вестагер.
В 2019 году сообщалось, что мошенники разработали схему, с помощью которой можно вывести деньги с банковской карты через голосового помощника Siri и Алисы.
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