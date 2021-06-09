 

Ледовая арена и академия хоккея: в Мневниковской пойме Москвы появится спортивный кластер

09.06.2021, 17:58, Разное
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Огромный спортивный кластер с серфинг-парком, центром водных видов спорта с глубоководным бассейном, центром керлинга, ледовой ареной и академией хоккея появится в Хорошево-Мневниках. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

“В Мневниковской пойме появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы, в общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тысяч квадратных метров спортивных объектов разного назначения”, – рассказал чиновник.

На территории спортивного комплекса появятся две крупные арены: стадион для занятий регби площадью около 130 тыс. квадратных метров и многофункциональный спортивный центр ЦСКА площадью примерно 220 тыс. квадратных метров. Здесь же, по словам Бочкарева, построят ледовую арену Татьяны Навки и профессиональную академию хоккея Алексанра Овечкина. В Академии будут функционировать детская школа, бассейн, центры физподготовки и реабилитации.

Кроме того, на территории столичного спортивного кластера откроются легкоатлетический манеж, центр экстремальных видов спорта, скейт-парк, центр прыжков на батуте, спортивная школа и центр раннего физического развития.

“Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта”, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Раннее заммэра отмечал, что открытие станции “Мневники” западного участка БКЛ метро станет “драйвером” дальнейшего развития территории Мневниковской поймы Москвы.



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