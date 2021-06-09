Мнение: «Кто-то верит Богу, кто-то физикам-ядерщикам»

Здравствуйте

В этом тексте:

– Про открытие Гробницы Господней в октябре 2016 года;

– Про Знаки Божьи;

– Про очень необычное небо Иерусалима в этот день;

– Про соответствие круга, открывшегося в небе с кругом коллайдера;

– Про указание этим знаком на то, что именно Американский (Брукхейвен), Западно-Европейский (Церн) и Японский (Ибараки) коллайдеры несут в себе огромные бедствия, втягивающие нашу Землю в пропасть;

– Про атеизм как религию;

– Про физиков-ядерщиков, которые забыли Законы Ньютона

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Изначально данный текст был опубликован 13 июня 2020 года в Теме: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=187

В октябре 2016 года открыли Гробницу Господню в Иерусалиме

https://i.ytimg.com/vi/lIlnPzmouvQ/maxresdefault.jpg

На этой фотографии небо над Иерусалимом, которое было в этот момент. Облака встали в круг. При этом еще раздавались трубные звуки. Отверстие в небесах и трубные звуки согласно Святых Писаний два признака Апокалипсиса.

Люди очень часто говорят: «Господи, дай Знак» (дать Знак, что сделать, что в жизни изменить).

Наверное, в такой редкий момент как открытие Гробницы Господней и Знак был дан для всего человечества.

Круг – коллайдер.

Очертания облаков внутри круга напоминают одновременно:

– Японию (справа островок) и Китай (слева);

– Италию (справа островок как часть сапожка) и Европу (слева);

– Лонг Айленд, где и Нью-Йорк и Американский Коллайдер (справа островок с сапожком как Лонг Айленд) и США (слева).

Это именно те места, где в этот момент работали основные коллайдеры на Земле:

– Рекордсмен по электронной светимости – Коллайдер в Ибараки (Япония)

– Рекордсмен по протонной светимости – Коллайдер в Церне (Западная Европа)

– Рекордсмен по светимости на тяжелых ядрах – Коллайдер в Брукхейвен (США)

И знак был дан как раз в 2016 году, как раз когда ВСЕ ЭТИ КОЛЛАЙДЕРЫ сделали себе очередной апгрейд, вышли на новые мощности, энергии и светимости.

Открытие Гробницы Господней по сути заход на территорию Господа Бога.

Коллайдеры, как раз и заходят все больше и больше своей работой в соседние пласты Материи, так заботливо спрятанной Богом от неразумного человечества.

И все эти места Земли (Северо-Восток США, Западная Европа, острова Японии с окружением) внутри круга. Круга над открывшейся Гробницей Господней. Круга коллайдера. Коллайдер всасывает в себя эти места Земли.

На видеоизображении, снятом в Иерусалиме в День открытия Гробницы Господней очень хорошо видно, как все эти облака в форме земель затягивает в этот круг (и трубные звуки слышны):

Посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=hiOeyk1RYf0

Может это и есть Знак.

Знак, что в жизни надо изменить.

Может об этом человечество предупредил Господь в 2016 году.

О том, что не стоит делать апгрейды коллайдеров.

Редко удается увидеть столь наполненный смыслом Знак.

Предупреждающий человечество об опасности Знак Божий.

Добрый Совет Учителя нерадивым ученикам.

Кому верить? Богу? Природе? Физикам ядерщикам?

Это уже каждый сам решает.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Любая религия – по сути определенный алгоритм принятия Божественной первоосновы.

Атеизм – тоже религия, доказательство существования Бога методом «от противного». Предположим, что Бога нет, тогда …Помаялись, походили по жизни в отрицании, и пришли к пониманию, что Бог есть. Кто при жизни, кто в момент ухода из этого бренного Мира.

Ощущение, что физики-ядерщики близки к завершению этой логики. Но к сожалению при их методике доказательства они использовали силу, силу разрушающую основы Мироздания.

Физики!!!!!!!! А забыли, что сила действия равна силе противодействия !!!!!!!!

В этом случае фраза В.С.Высоцкого «В гости к Богу не бывает опозданий», увы, может стать окончанием этой научной атеистической логики не только для физиков-ядерщиков, а для всей цивилизации.

Дай Бог, чтобы мы избежали этого апокалиптического сценария.

P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245 (переключение страниц в верхнем правом углу)

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2020 год

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