Hyundai Alcazar будет доступен в шести вариантах, шести однотонных и двух двухцветных вариантах

— Вариант двухцветного цвета ограничен первоклассными вариантами Signature и Signature (O).

— Доступны как в шестиместном, так и в семиместном вариантах компоновки.

— Внедорожник может быть оснащен либо 2,0-литровым бензиновым, либо 1,5-литровым дизельным двигателем.

Hyundai Motor India начала заказы на предстоящий внедорожник Alcazar. Заинтересованные клиенты могут забронировать внедорожник за символическую сумму в 25000 рупий. На момент запуска внедорожник будет доступен как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

Для удовлетворения индивидуальных потребностей Hyundai предлагает Alcazar в шести вариантах — Prestige (шестиместный и семиместный вариант), Prestige (O) (шестиместный), Platinum (семиместный), Platinum (O) (шестиместный), Подпись (шестиместный) и Подпись (O) (шестиместный). Вариант двухцветного цвета ограничен вариантами «Подпись» и «Подпись» (O).

Предстоящий внедорожник Alcazar будет доступен в шести цветовых вариантах — Phantom Black, Polar White, Starry Night, Taiga Brown, Titan Grey и Typhoon Silver. Что касается варианта двухцветного цвета, то двухцветный вариант Signature доступен только в цвете Titan Grey с крышей Phantom Black, а двухцветный вариант Signature (O) будет предлагаться в двух цветовых комбинациях — Polar White с крышей Black Phantom. и Titan Grey с крышей Phantom Black.

Некоторые из отличительных особенностей включают двухцветный интерьер коньячно-коричневого цвета, 64-цветовое окружающее освещение, восьмипозиционное сиденье водителя с электроприводом и усовершенствованный Hyundai Blue Link. Для облегчения доступа к третьему ряду, второй ряд предлагает функцию опрокидывания и опрокидывания одним касанием. Чтобы узнать больше об интерьере, нажмите здесь.

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