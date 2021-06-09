“У меня началась паника”: рэпер T-Killah госпитализирован с коронавирусом

Александр Тарасов, известный в музыкальном мире как T-Killah, накануне был экстренно госпитализирован. На своей странице в Instagram музыкант сообщил, что попал в ковидное отделение НИИ имени Склифосовского. Вирус COVID-19 дал осложнения – по результатам КТ у певца двустороннее воспаление легких. Как пишет T-Killah, врачи оценивают его состояние как “средне тяжелое”. Певец опуликовал пост и фото на больничной койке с кислородной маской на лице.

Я не болел с 2018 года. И думал, что меня точно уже не возьмет, раз я продержался больше года.

Очень сильно ошибался, когда меня привезли на скорой в СКЛИФ, у меня началась паника, вокруг ковидно больные, все кашляют и врачи в скафандрах. Паника спала, когда тест на корону оказался положительным и КТ показало двустороннее поражение легких! Как оказалось это очень тяжелая болезнь, к 39.9 по ночам я уже привык. Глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне, так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико! В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги, лицо онемело, – поделился артист с подписчиками.

Впрочем, Александр не унывает, и надеется, что быстро победит болезнь. В продолжении своего обращения, певец поблагодарил родных, врачей и пожелал всем здоровья, рекомендовав сделать прививку.

Но я уверен, что скоро я буду огурчиком и тем кто болеет желаю не падать духом, прогоняйте всеми силами болезнь, будьте на позитиве и все у вас будет в порядке! Мне вот очень помогает любовь Маши, друзей и мамин компотик! Всем желаю не болеть, беречь себя и по возможности прививаться! Врачам хочу выразить отдельную благодарность, вы герои современности, так отважно заботиться о других, это надо иметь стальной стержень и невероятное желание оказывать помощь нуждающимся! – закончил певец.

Сообщение о госпитализации певца стало неожиданностью для поклонников, ведь буквально несколько дней назад, в субботу, артист со своей супругой посетил церемонию вручения премии МУЗ-ТВ. Коллеги и фанаты пожелали T-Killah скорейшего выздоровления.

Мария и Александр