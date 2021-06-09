Уничтожение сорняков средством для посуды: псевдолайфхаки и альтернатива

В интернете есть ответы практически на все вопросы. Псевдоспециалисты рекомендуют к использованию множество способов упростить и облегчить себе жизнь, в том числе и дачную. Но не всегда этому нужно верить. Вот самые распространенные мифы в среде садоводов, которые не имеют под собой научной основы.

Укоренить розы в картофеле

Говорят, что куст роз приживается и растет в несколько раз быстрее, если укоренить его в картофеле, в котором содержится большое количество влаги и питательных веществ. И вот что рекомендует интернет.

Черенки роз нужно нарезать длиной около 15 см с сохранением 3-4 почек и удалением нижних листьев. Картофелину разрезаем пополам, делаем отверстие и вставляем в него розу. Дальше ждем образования корневой системы.

Но зачем же тратить картофельные клубни, если можно розы посадить сразу в землю? Специалисты по разведению роз также не понимают, чем картофель отличается от хорошо увлажненной и питательной почвы. Существует альтернатива. Отрезают черенок длиной около 30 см и закапывают во влажную землю на глубину 12 см. Нужно следить за влажностью почвы. При таких условиях куст укоренится и уже через пару месяцев даст крепкие корни.

Изменить цвет гортензии при помощи гвоздей

Вам наверняка приходилось встречать этот псевдолайфхак, который советует закопать рядом с кустом гортензии кучу железного хлама. Так почва насытится железом, изменится ее кислотность, а это повлияет на окраску соцветий. Именно так можно получить синий цвет растений.

Но консультант Королевского садоводческого общества в Лондоне заявляет – это абсолютная глупость. В любой почве содержится достаточное количество железа, чтобы насытить гортензию минералом. Но секрет в другом: гортензия не может усвоить железо подобного качества. Металлические банки, любовно закопанные в землю у корней гортензии, очень не скоро отдадут почве нужное количество железа, а высасывать его из банки растение не умеет. Вывод – совет совершенно бесполезен, это только захламляет почву. И да, голубой цвет лепесткам придает не железо, а алюминий. Поэтому самым простым способом повлиять на окраску соцветий будет добавить в почву удобрения с высоким содержанием алюминия. Подойдет сульфат алюминия. Приготовьте 0,3-процентный раствор и поливайте растение в течение десяти дней. А вот если найдете на лепестках желтые прожилки – вот тут действительно налицо недостаток железа. Добавьте в почву хелатное железо в составе обычных жидких удобрений.

Избавиться от сорняков при помощи средства для мытья посуды

Чем больше мы даем свободы сорнякам, тем трудней выпроводить их из нашего сада. Сорняки умеют подстраиваться под средства борьбы, поэтому неудивительно, что интернет наводнен советами об использовании радикальных методов борьбы. Специалисты, предлагают в качестве той самой тяжелой артиллерии смесь столового уксуса и средства для мытья посуды с добавлением сульфата магния. Все перемешать, довести до кипения и поливать сорняки.

Но если прислушаться к советам истинных специалистов в области сельского хозяйства, можно понять, что такие советы из интернета могут даже навредить почве. Посмотрите на этикетку и поймете, что средство для мытья посуды полностью синтетическое и не только не поможет в борьбе с сорняками, но и испортит почву. Это настоящая химическая атака. Средство разъедает защитный слой растений и уничтожает микроорганизмы, которые благотворно влияют на рост и цветение.

Альтернатива есть – промышленный гербицид. Органическая химия вряд ли нанесет урон вашему хозяйству, но вместе с тем позволит полностью избавиться от вредителей. Но если вы вообще против химии, спасение вашего участка в мульчировании.

Использование зеркал для увеличения площади

Этот способ пришел в ландшафтный дизайн из дизайна интерьерного, и в интернете вы найдете очень много способов внедрения зеркал в хозяйство. Но так уж ли необходимо размещать зеркала на заборе и стенах дома?

В теории выглядит очень красиво, но практика показывает, что чаще всего садоводы размещают зеркала неправильно. Это может привести к проблемам с птицами, которые будут дезориентированы в пространстве, вас могут слепить солнечные зайчики или, что смешно, в зеркале вы будете наблюдать компостную кучу. Очень атмосферно, не правда ли? Эти, с первого взгляда, несущественные детали могут со временем стать серьезным раздражителем. Поэтому лучше поступить следующим образом. Найдите и повесьте на нужные участки полированную стальную пластину. И в уходе проще, птицы будут облетать стороной, а свет отражает не хуже зеркал. Но лучше вообще отказаться от этой идеи и использовать другие методы для создания иллюзии пространства на участке.

Устроить подвесную грядку зелени на кухне

Диетологи советуют употреблять как можно больше зелени, поэтому мы с радостью принимаем совет из интернета по обустройству мини-грядок на подоконнике. И куда же высаживаем? Конечно, в стеклянные банки! Они очень быстро теряют опрятный вид, и на этом стремление к выращиванию зелени может закончиться. Но есть действительно хороший выход – вертикальная грядка из пластиковых бутылок. Убьете сразу двух зайцев: получите зелень и избавитесь от пластиковой тары. Выбирайте для посадки петрушку, мяту, зеленый лук. У них одинаковый световой режим и они не капризны, в отличие от розмарина и базилика.

Использовать яичную скорлупу для выращивания рассады

Активисты из интернета находят применение яичной скорлупе, мол, она может служить отличной емкостью для рассады. Достаточно взять половинку скорлупы, сделать аккуратно дренажное отверстие, засыпать землю и высаживать семена. А когда придет время, посадить в скорлупе, слегка ее раздавив, чтобы корни могли пробиться через яичную мембрану. Метод выглядит очень красиво. Жаль, что в этот момент никто не думает о запахе тухлых яиц, который точно появится уже через несколько дней.

Чтобы этого избежать, примените скорлупу в другом русле. Она принесет больше пользы в компостной куче. А рассаду выращивать можно и в обычных стаканчиках от йогурта.

Держатель для тяжелых пакетов

Довольно часто ручки наполненных пластиковых пакетов впиваются в пальцы и провоцируют неприятные ощущения. Исправить ситуацию помогут держатели, которые можно закрепить на ручках, тем самым защитив пальцы. Для этого понадобится ручка от пятилитровой бутылки. Просто оборачиваем и завязываем ручки пакета вокруг ручки бутылки и наслаждаемся комфортом.

Совет отлично работает в интернете, но к реальной жизни не имеет никакого отношения. Не тратьте время, потому что ручки рвутся быстрее, так как давление на одну точку увеличивается многократно.

Прополка сорняков вилкой

Наверное, вам приходилось такое встречать. Конечно, ведь в интернете пишут только правду, и неважно, что этот псевдолайфак, который рекомендует удалять сорняки пластиковой вилкой, ворует колоссальное количество времени. Удалять травинки по одной придется, видимо, до конца дачного сезона. Конечно, вместо пластиковой вилки можно использовать металлическую, но работа быстрее не пойдет.

Пластиковая бутылка вместо умывальника

Безусловно, есть умельцы, которые могут превратить пластиковую бутылку в умывальник для дачи, и с гордостью демонстрируют это на форумах. Но в реальности метод не работает совсем. Вроде все правильно – слегка открутил крышку, вода должна течь, закрутил – остановилась. Но на деле вода из едва приоткрытой крышки не течет.