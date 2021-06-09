Эксперты рассказали, нужно ли водителям тратиться на летнюю омывайку

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09.06.2021, 17:14, Разное
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Эксперты рассказали автомобилистам, стоит ли тратить денежные средства на летнюю омывайку. Они высказали свое мнение на счет использования обычной воды.
По словам специалистов, в водопроводной воде содержится огромное количество солей. Осадок от них нередко засоряет распылители. Кроме этого, вода очень плохо отмывает следы древесной смолы или же от насекомых. Именно для очистки жиров и ряда органических элементов в омывающей жидкости предусмотрены ПАВы.

Некоторые водители, заливая воду в очиститель для стекол, пытаются компенсировать ПАВы, добавив обычное моющее для посуды. Однако этого делать не стоит, поскольку средства бытовой химии обладают вязкую консистенцию. Они могут полностью не раствориться в жидкости и засорить патрубки.

Если водитель решит заливать воду, то она должна быть очищенная. Моющие средства добавлять не нужно, поскольку мыльный осадок станет постепенно накапливаться на нагревательных элементах.

Имеется мнение, что вода размоет частицы грязи по лобовому стеклу. В результате там просто останется жирная пленка, а видимость дороги снизится. В случае резкого похолодания образуется корка льда, которую впоследствии придется чистить. Если использовать специальную омывайку, таких проблем удастся избежать.

Источник: www.zr.ru



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