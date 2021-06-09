 

Гаагский суд не учтет показания очевидцев о пуске «Бука»

09.06.2021, 17:14, Разное
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Гаагский суд по делу о крушении в Донбассе в 2014 году авиалайнера воздушного флота Малайзии продолжается. Однако, как стало известно, он не будет учитывать показания очевидцев о пуске «Бука».
Со времени крушения на территории Донбасса пассажирского авиалайнера воздушного флота Малайзии прошло уже почти семь лет. Все это время продолжаются судебные разбирательства в гаагском трибунале в Нидерландах. Между тем накануне появились новые подробности тяжбы. Так, в деле были отклонены показания очевидцев, заявляющих о пуске ЗРК «Бук».

Свидетели утверждают, что воочию видели момент выстрела, произведенного зенитно-ракетного комплексом. Однако их заявления для расследования дела о сбитом MH17 принимать во внимание не станут.

Как стало известно представителям зарубежных СМИ, следователи допросила как следственная группа, так и непосредственно судья. Однако по каким-то причинам было принято решение не принимать в дело полученную информацию.

Напомним, самолет, следовавший по курсу Амстердама – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины в июле 2014 года. В результате катастрофы погибли почти три сотни человек. Как пишет «Инфореактор», недавно глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров обвинил в сокрытии важных деталей инцидента американских политиков.

Источник: inforeactor.ru



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