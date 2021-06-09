Юлиана Караулова показал предстала полностью обнаженной на “беременном” фото

Певица Юлиана Караулова предстала полностью обнаженной на фотографиях, сделанных во время беременности. 29 мая она стала мамой в первый раз, родив сына.

О радостном событии Юлиана Караулова решила сообщить подписчикам только спустя несколько дней. Известно, что она назвала сына Александром. Сейчас артистка и ее возлюбленный Андрей Черный наслаждаются первыми днями в новых ролях. Сама же певица решила вспомнить свою беременность, обнародовав пикантные фото.

На последних сроках Юлиана Караулова решилась на смелую фотосессию. Она снялась полностью голой для журнала Glamour. Интимные части тела были прикрыты руками.

Несмотря на то, что Караулова предстала на снимках полностью голой, поклонники преимущественно оставили положительные комментарии. Они отметили, что певица выглядит очень красиво и натурально.

Напомним, что до начала романа Юлиана Караулова и Андрей Черный были знакомы много лет. Изначально они просто дружили, но потом у них завязались любовные отношения. В 2016 году артистка получила предложение руки и сердца. Пара не афишировала свадьбу, но стала носить обручальные кольца.