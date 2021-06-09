“Такая худенькая и миленькая”. Каменских в мини-шортах сравнили со школьницей
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Певица позирует на фоне стыка двух стен, изображая на лице различные эмоции – на заглавном фото она показывает язык, а на втором – застенчиво улыбается.
“Emotions”, – подписала фото артистка.
“Как школьница”, – прокомментировали образ певицы фолловеры.
“Такая худенькая и миленькая”, – написали в комментариях подписчики.
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Контекст:
С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.
В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.
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