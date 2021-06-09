 

Мишель – Протасевичу: ЕС не успокоится, пока вас не освободят

09.06.2021, 17:12, Новости дня
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Глава Евросовета подчеркнул, что у него есть “три простых послания”. 

“Первое – Роману Протасевичу и всем политическим заключенным:  ЕС не успокоится, пока вас не освободят. Второе – мистеру [Александру] Лукашенко: Протасевич должен быть освобожден немедленно. Пока этого не произошло, мы считаем вас ответственным за его за его физическое и психическое здоровье. И наше третье послание – белорусскому народу, особенно тем, кто борется за демократию, свободу слова и свободу СМИ:  Европейский союз на вашей стороне, и мы продолжим поддержку вашей борьбы за выбор своего пути”, – сказал он. 

The EU will not rest until Raman Pratasevich is released. We hold Mr. Lukashenko responsible for his physical and mental health.

We stand by the Belarusian people fighting for democracy, freedom of expression and media freedom. #Belarus pic.twitter.com/Q0stSXR62K

— Charles Michel (@eucopresident) June 9, 2021

Мишель также еще раз осудил принудительную посадку самолета Ryanair с пассажирами на борту в Минске, назвав ее “угоном” и “пиратством”, сообщает Рolsatnews.pl.

Контекст:

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

В команде лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявили, что Протасевич – “заложник в руках террористов”. “Это не фильм, а запись результата пыток, и таким образом режим свидетельствует против себя”, – сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Советник Тихановский Франак Вячорка заявил, что Протасевич является “заложником режима”.

Отец Протасевича выразил уверенность, что его сына заставили говорить все, что было сказано в интервью ОНТ. 

В МИД Великобритании заявили, что “интервью явно проходило под принуждением”.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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