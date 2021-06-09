 

В суд поступил иск к Собчак на 50 млн после сюжета про «охотниц за ВИПами» на ПМЭФ

09.06.2021, 17:08, Новости дня
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Исковое заявление против телеведущей Ксении Собчак за ее материалы о ПМЭФ от основательницы юридической компании «Троицкой и партнеры» Эльнары Троицкой поступило в Останкинский суд Москвы, сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступил иск Троицкой к Собчак о защите чести, достоинства и деловой репутации. Пока суд не решил, принимать его к производству или нет», – пояснили в суде ТАСС.

Троицкая отметила, что в исковом заявлении она потребовала компенсацию в размере 50 млн рублей. «Я считаю, что меня оскорбили», – подчеркнула юрист.

Троицкая отметила, что поводом для иска стал вопрос от Собчакна ПМЭФ «Вы на какую панель пришли?».

Напомним, Троицкая заявляла, что Собчак в своих сюжетах в соцсетях выставила ее «охотницей за ВИПами» и устроила провокацию в отношении красивых женщин, присутствовавших на форуме. Собчак парировала тем, что все дискуссии на ПМЭФ называются панелями, потому спрашивать о том, кто на какую панель пришел – это нормально.



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