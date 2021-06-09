 

Специалисты приступили к реставрации дома-музея Чехова в Москве

09.06.2021, 17:02, Разное
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Реставрационные работы старинного особняка по адресу Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2 уже начались, специалисты планируют завершить их к концу текущего года. После реставрации музей на первом этаже здания вновь распахнет свои двери перед посетителями, а на втором этаже откроется небольшая камерная сцена.

В особняке располагается дом-музей Антона Павловича Чехова. Здесь великий русский писатель прожил вместе с семьей четыре года: с 1886 по 1890-й. Здесь же Чехов обрел вдохновение и завершил множество знаменитых трудов: пьесы “Леший”, “Медведь”, “Иванов”, повести “Степь”, “Огни” и другие.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, планируется украсить фасад особняка архитектурно-художественной подсветкой. Важно отметить, что реставрационные работы проходят под контролем столичного Департамента культурного наследия, потому что здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства.

Специалисты проведут реставрационные работы как внутри, так и снаружи здания. Они приведут в порядок фасады и карнизы, восстановят цоколь, крыльцо и парадную лестницу из белого камня, заменят водосточные трубы и отремонтируют кровлю. Внутри отреставрируют дубовый паркет и старинные печи. Изюминкой дома-музея станут обои, воссозданные по рисункам самого Чехова.

Отметим, что знаменитый московский особняк с двумя флигелями был построен архитектором Василием Афанасьевым в 1874 году. В 1954 году, когда отмечалось 50-летие со дня смерти Чехова, в здании открылся дом-музей писателя.



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