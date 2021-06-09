 

Мнение: Действительно, КАК можно не любить яжематерей?

09.06.2021, 16:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Когда-то я написал негативный пост о яжематерях и меня тут же обвинили в том, что якобы вообще всех детных женщин ненавижу, в “разжигании”, в поливании женщин грязью и ещё в какой-то фигне. А вот что пишет некая Оливия на “Дзене” о своей поездке на отдых: “По соседству оказались классические “яжеродители” с “онжеребёнком”. “Жеребёнок” лет так трёх отроду, орал сиреной не замолкая, несмотря на ночь – не потому что ему было физически плохо, а просто потому что скучно. Вкупе с ором он не забывал изрядно пинать моё кресло. Я, конечно, человек неконфликтный, не люблю базар и скандал, и я честно терпела какое-то время, но когда “жеребёнок” схватил меня сзади за волосы своей сопливой рукой – вот тут-то меня и бомбануло. “Слушай, – говорю, – мальчик, или как там тебя, ты тут, вообще-то, не один, веди себя прилично!” Тут-то и подключился “яжеотец”: “Девушка, да вам нервы надо лечить! Вы что, не видите – ОНЖЕМАЛЕНЬКИЙ!” И действительно, вот КАК можно не любить онижеродителей, таки да? Ну, корона на голове, ну, ЧСВ, ну, хамское поведение, ну, уверенность, что рождение ребёнка даёт им право отныне на всех плевать с высокой колокольни и считать окружающих за быдло, но это ещё не даёт повода НЕ ЛЮБИТЬ жеродителей, верно?

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / Внучка Софии Ротару встречается с предпринимателем из рейтинга Forbes

11.02 / Эксперты предупредили об опасности вывозных пошлин на металл

22.05 / YouTube-пользователей предупредили об изменениях с 1 июня

25.11 / Медик предостерег россиян от привычки работать за ноутбуком лежа

15.01 / Мнение: РФ выходит из договора по Открытому небу

19.02 / Принц Гарри и Меган Маркл объявили Елизавете II об окончательном отказе от королевских званий и обязанностей

20.11 / “П…здец” – Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на кронавирус

30.08 / «Сколько людей расстреляли вы за это время?»

16.04 / Исследование показало риск повторного заболевания COVID-19 у молодых здоровых людей

28.06 / Мнение: Борьба с мусором в России, гибридный автопром Китая и лидерство по тестам на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика