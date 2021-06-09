Мнение: Действительно, КАК можно не любить яжематерей?

Когда-то я написал негативный пост о яжематерях и меня тут же обвинили в том, что якобы вообще всех детных женщин ненавижу, в “разжигании”, в поливании женщин грязью и ещё в какой-то фигне. А вот что пишет некая Оливия на “Дзене” о своей поездке на отдых: “По соседству оказались классические “яжеродители” с “онжеребёнком”. “Жеребёнок” лет так трёх отроду, орал сиреной не замолкая, несмотря на ночь – не потому что ему было физически плохо, а просто потому что скучно. Вкупе с ором он не забывал изрядно пинать моё кресло. Я, конечно, человек неконфликтный, не люблю базар и скандал, и я честно терпела какое-то время, но когда “жеребёнок” схватил меня сзади за волосы своей сопливой рукой – вот тут-то меня и бомбануло. “Слушай, – говорю, – мальчик, или как там тебя, ты тут, вообще-то, не один, веди себя прилично!” Тут-то и подключился “яжеотец”: “Девушка, да вам нервы надо лечить! Вы что, не видите – ОНЖЕМАЛЕНЬКИЙ!” И действительно, вот КАК можно не любить онижеродителей, таки да? Ну, корона на голове, ну, ЧСВ, ну, хамское поведение, ну, уверенность, что рождение ребёнка даёт им право отныне на всех плевать с высокой колокольни и считать окружающих за быдло, но это ещё не даёт повода НЕ ЛЮБИТЬ жеродителей, верно?

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