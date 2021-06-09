Яна Гладких, Илья Бачурин, Татьяна Геворкян и другие на открытии художественной выставки в Москве

Вчера в арт-галерее Victory Park Residences открыли выставку Хищники, на которой представлены работы австрийского художника и фотографа Хельмута Коллера и британского скульптора Марка Коре.

Мероприятие не смогли пропустить: Яна Гладких, Анжелика Тиманина, Илья Бачурин, Миранда Мирианашвили, Татьяна Геворкян, Ирина Чайковская, Милана Королева, Ясмина Муратович, Артем и Юлия Акимовы, Махиб Гладстон, Ольга Панченко, Александр Сирадекиан и другие.

Илья Бачурин

Визитная карточка Коллера – это символические и сюрреалистические за счет субъективного выбора цветов портреты животных. Работы Коллера – художника и фотографа австрийского происхождения, который в свое время был официальным фотографом Венской оперы и снимал Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Рудольфа Нуреева, – хорошо знакомы ценителям современного искусства. Так, на московском салоне высокого искусства и дизайна Le Salon в 2018 году его работа “Сибирский тигр” была продана за 200 тысяч долларов.

Главные герои работ англичанина Марка Коре – тоже животные и хищники в том числе, причем скульптор лепит их с натуры. Например, для своей коллекции, посвященной амурским тиграм, Марк отправился в Сибирь, где наблюдал за поведением животных в естественной среде обитания.

Татьяна Геворкян

Ясмина Муратович Ирина Чайковская Анжелика Тиманина Александр Сирадекиан Дмитрий Дудинский, Артем и Юлия Акимовы Миранда Мирианашвили Ольга Панченко Махиб Гладстон Милана Королева