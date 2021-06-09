Как носить оранжевый цвет, чтобы выглядеть стильно: 6 беспроигрышных сочетаний

Оранжевый цвет является цветом хорошего настроения, радости, тепла и цитрусовых. Если вы научитесь правильно комбинировать вещи оранжевого цвета с другими предметами одежды, обуви и аксессуаров, то сможете всегда выглядеть стильно, эффектно и привлекательно. Вот несколько удачных сочетаний, которые помогут вам сделать свой наряд оригинальным и креативным.

1. С одеждой из джинсовой ткани

Деним сегодня находится в тренде, поскольку является универсальным и сочетается практически с любыми другими оттенками. Если вы хотите выглядеть стильно и эффектно, соедините оранжевые вещи (футболку, топ, блузу) с джинсами или курткой. Можно с уверенностью сказать, что такой комплект будет целостным и нарядным. Его можно надеть на работу, учебу, встречу с друзьями, прогулку, отправиться в путешествие.

Если у вас есть оранжевый пиджак, наденьте его с джинсами скинни, юбкой или шортами. Отлично смотрится в такой комбинации животный принт. Например, если вы наденете обувь с тигровой или леопардовой расцветкой, это будет выглядеть просто восхитительно. Не бойтесь сочетать оранжевый и деним с нейтральными цветами (бежевый, телесный, верблюжий).

2. С черным

Отличное сочетание, которое используют смелые и экстравагантные люди. Вы можете выбрать оранжевый верх и черные джинсы. Если крой будет строгим и вы наденете еще и черные ботинки, это будет модно, стильно и эффектно. Отличным вариантом является оранжевый низ (например, юбка) с черной водолазкой.

Платье также смотрится впечатляюще, особенно если его надеть на черную футболку или блузу (по типу сарафана). Очень просто сделать комплект нарядным, если сочетать вещи классического кроя. Отличным решением будет дополнить лук кожаными изделиями (юбкой или сарафаном). Не обязательно комбинация должна быть в одежде. Очень привлекательно смотрится с черным нарядом оранжевая сумка (и наоборот).

Экспериментируйте с разными сочетаниями, в таком соединении проигрыша не будет.

3. Монохромность

Вы считаете, что надеть все оранжевое – это безвкусно? Ни в коем случае об этом не думайте, поскольку сегодня монохромность находится в тренде. Будет просто замечательно, если вы выберете все предметы одежды и обуви апельсинового цвета. Можете разбавить черным или каким-то другим, но исключительно в качестве акцента. Есть еще один вариант, который является беспроигрышным: собрать вещи в оранжевой цветовой гамме.

Непосредственно в самом цвете есть множество разных оттенков, которые можно удачно комбинировать. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы сделать свой лук ярким, привлекательным и позитивным. Будьте уверены в том, что такой образ никого не оставит равнодушным. Вы то и дело будете ловить на себе восхищенные взгляды.

4. С синим

Если речь идет о королевском синем цвете, то эта комбинация будет более, чем привлекательной. Для уличного стиля нет ничего более смелого и креативного, чем такое сочетание. Если васильковый и оранжевый цвета покажутся вам слишком ярким и смелым сочетанием, отдайте предпочтение более приглушенному голубому металлику. Есть много оттенков, которые не так сильно бросаются в глаза, однако являются очень эффектными и универсальными для всех случаев жизни. Согласитесь, что в таком наряде можно отправиться на работу, он будет уместным на торжественных мероприятиях, прогулке, вечеринке, свидании. Можно с уверенностью сказать, что даже повседневная одежда будет смотреться нарядно, что поднимет настроение и вам, и всем окружающим. Выбирайте оттенок, который вам больше импонирует: от голубого до темно-синего, и вы не прогадаете.

5. С зеленым

Что может быть более привлекательным, чем апельсин с зеленым листочком? Такое сочетание будет очень эффектным, креативным и стильным. Вы можете выбрать оранжевый в качестве верха (например, свитер и шелковые зеленые брюки) или низа (апельсиновая юбка с салатовым пиджаком будет смотреться более, чем эффектно). Если хотите сделать наряд монохромным, дополните его зеленой сумочкой или шарфом. Поскольку джинсовые изделия прекрасно сочетаются с любыми вещами, будет правильным решением надеть джинсы вместе с оранжевыми и зелеными предметами одежды. В данном случае, как и в предыдущих вариантах, промаха не будет. Комбинируйте вещи, обувь и аксессуары по своему усмотрению.

В любом варианте это будет смотреться ярко, эффектно и привлекательно. Не бойтесь экспериментировать, станьте сами для себя креативным модельером-дизайнером.

6. С бордовым

На сегодняшний день такая комбинация является одной из самых модных и находится в тренде. Сочетайте бордовый комплект из брюк и кардигана с оранжевым топом. Выберите оранжевое пальто или плащ, который следует надеть на бордовый комплект. Не имеет значения, какой цвет будет сверху и внизу, это будет выглядеть очень стильно. Если есть желание, добавьте к данной комбинации еще один или два оттенка (например, бежевый или сиреневый, или оба сразу). Замечательным дополнением станет желтая или горчичная вещь. Не хотите выглядеть слишком ярко? Вместо сочного оранжевого возьмите пыльный оттенок. В нем вы будете выглядеть как икона стиля. Все эти комбинации смотрятся великолепно для любого времени года, и особенно данная палитра засияет осенью. Однако и летом наряд будет уместным, поскольку у солнца есть множество подобного вида оттенков.

Вместо заключения

Стоит отметить, что любое сочетание с оранжевым будет более, чем привлекательным. Если вам нравится белый, розовый, коричневый или любой другой цвет, смело комбинируйте его с оранжевым. Не стоит бояться быть яркой и креативной. К тому же есть столько разных оттенков, которые не станут столь сильно привлекать внимание. Помните о том, что удачное сочетание цветов поможет вам всегда выглядеть стильно и креативно. Обязательно пополните свой гардероб оранжевыми вещами или аксессуарами. Вы заметите, как поднимется ваше настроение, когда вы увидите себя в зеркале. А также вы сможете заметить то, с каким восторгом на вас смотрят окружающие. Можете не сомневаться в том, что этот эффект вам будет гарантирован. Вы сможете почувствовать себя более уверенно, поскольку несете на себе цвет радости, счастья и позитива.