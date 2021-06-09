 

Отказ от изучения математики негативно сказывается на умственных способностях подростков

09.06.2021, 16:24, Новости дня
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В школах Великобритании старшеклассники могут отказаться от изучения точных наук, в том числе и математики. Так как естественным образом появляются две разные группы подростков, ученые из Оксфордского университета решили установить, правда ли, что уроки математики помогают развивать когнитивные функции?

Оказалось, что это действительно так. Уровень умственного развития тех, кто продолжал посещать математические предметы, оказался заметно выше.

Ученые исследовали способности 133 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Оказалось, что у тех, кто продолжал налегать на точные науки, в головном мозге вырабатывалось меньше вещества, ответственного за способность к рассуждениям и анализу, решению проблем и развитие памяти.



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