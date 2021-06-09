 

Партнерские роды снижают риск послеродовой депрессии — российское исследование

09.06.2021, 16:20, Разное
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В своей статье авторы исследования упомянули, что ежегодно в РФ не менее 300 тысяч женщин сталкиваются с послеродовой депрессией. Это во многом связано с тем, что отечественная акушерская практика, основанная на этике и поддержке женщины, пока находится в зачаточном состоянии. Система поддержки материнства детства все еще следует устаревшему консервативному подходу.

В исследовании приняли участие 190 женщин в возрасте от 19 до 46 лет, которые посещали курсы для будущих матерей. Спустя два месяца после рождения ребенка они заполнили анкеты, в которых отвечали на вопросы о том, насколько соответствовали их ожидания от родов реальному опыту, как оценивают тяжесть своих родов и свое самочувствие сейчас. Ученые также собрали данные о социально-демографических характеристиках участниц, в том числе количество детей, гестационный возраст, тип родовспоможения, место и время родов.

В оценке результатов авторы исследования использовали различные методики, включая российскую адаптированную версию Эдинбургской шкалы послеродовой депрессии. Значимые симптомы депрессии были выявлены более чем у трети участниц (34,3%). Самые высокие показатели обнаружены у женщин, которые негативно оценивают свой опыт родов. В первую очередь это участницы, перенесшие кесарево сечение, особенно экстренное. 

В то же время у женщин, у которых роды проходили в сопровождении партнера или доулы (помощницы в родах), гораздо реже страдали от послеродовой депрессии и в целом, были позитивнее оценивали свой опыт родов. Примечательно, что партнерские роды у многих участниц проходили в Европе или Израиле, а не в России.

«Эти результаты подтверждают предыдущие исследования, показывающие, что психологически и физически травматические роды являются серьезным фактором риска депрессии после родов. Они также согласуются с доказательствами того, что постоянная боль после родов повышают вероятность депрессии у женщин», — написали ученые.



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