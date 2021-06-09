Исследователи: Пассивное курение вызывает артрит у женщин

Французские исследователи в ходе масштабного научного проекта выявили, что пассивное курение опасно для любого человека. К слову, женщины от людей с вредными привычками страдают больше мужчин: у них развивается артрит.

Учёные, наблюдая за 80 тысячами женщин (средний возраст – 49 лет) в течение 11 лет, обнаружили, что ревматоидный артрит, поражающий суставы верхних и нижних конечностей, появился у 700 участниц эксперимента. Было доказано, что вдыхание сигаретного дыма стало причиной возникновения аутоиммунной болезни. Иммунная система продуцирует антитела (белки), помогающие человеку бороться с вирусами и бактериями, а вот при артрите происходит обратная ситуация: она вырабатывает аутоантитела против здоровых клеток и тканей собственного организма.

На этом фоне возникает воспаление внутри сустава: синовиальная оболочка утолщается, что приводит к его повреждению и к ослаблению мышц, связок и сухожилий. Также происходит разрушение костей, формирующих суставы.

К слову, у женщин при пассивном курении риск развития артрита по сравнению с мужчинами увеличивается в 3 раза, а у тех, кто вынужден был находиться в окружении курящих с раннего детства, ситуация ещё более усугубилась. При данном воспалительном процессе костная ткань разрастается, а суставные хрящи деформируются, это приводит к сильной боли и постоянному дискомфорту.

Источник: actualnews.org