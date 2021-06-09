 

Специальный анализ крови показывает, помогает ли сразу выбранное лечение против рака

09.06.2021, 16:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Национального университета Сингапура рассказали о том, что им удалось разработать специальный анализ крови, который сразу показывает правильность выбранной тактики лечения против рака. Результаты можно узнать спустя всего сутки после начала терапии и в случае необходимости вовремя ее изменить.
Свой метод исследователи назвали мониторингом внеклеточных везикул, контролирующих экспрессию белков и химическую занятость молекул малого размера. Благодаря этому способу по анализу крови разыскивают миниатюрные частицы, которые выделяются клетками. Те из них, которые раковые и уже поражены лекарственными препаратами, выделят их со следами препарата, применяемого при лечении. Специалисты отмечают, что данный метод намного дешевле, чем проведение визуализации опухоли. Кроме этого, с его помощью можно получить результат анализа намного быстрее.

Для того, чтобы провести исследование, нужен образец крови онкобольного. На выполнение одного теста требуется менее часа. Врач, благодаря этому методу, сможет контролировать, как организм реагирует на лечение. Это позволит вовремя внести коррективы или полностью изменить выбранную тактику. Ученые протестировали данный метод на 106 пациентах, у которых диагностировали рак легких. При этом его точность составила 95%. Специалисты планируют расширить метод диагностики, охватив и другие онкологические болезни. По некоторым данным, такой анализ крови начнут широко применять спустя три года.

Источник: actualnews.org



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Иммунолог объяснил, куда деваются антитела к коронавирусу со временем

31.12 / Что-то странное происходит над Антарктидой

15.04 / “Любимая хулиганка”: Александр Буйнов философски поздравил Аллу Пугачеву с Днем Рождения

28.12 / Политолог Корнилов объяснил, почему Зеленский не хочет звонить Путину

28.12 / Sony Xperia 1 III получит боковой дактилоскоп, Snapdragon 888, яркий дисплей и IP68 Sony

25.09 / Минздрав: лекарства от COVID-19 войдут в перечень жизненно необходимых в течение недели

02.03 / «Он что показал? Что государство может быть гуманным»

19.12 / В мире: Как Китай хочет перехитрить Америку в новой космической гонке

27.11 / Джо Байден пообещал усилить санкционное давление на Югославию

31.05 / Ученые: Вакцинация усиливает приобретенный естественным образом после COVID-19 иммунитет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика