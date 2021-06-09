Специальный анализ крови показывает, помогает ли сразу выбранное лечение против рака

Ученые из Национального университета Сингапура рассказали о том, что им удалось разработать специальный анализ крови, который сразу показывает правильность выбранной тактики лечения против рака. Результаты можно узнать спустя всего сутки после начала терапии и в случае необходимости вовремя ее изменить.

Свой метод исследователи назвали мониторингом внеклеточных везикул, контролирующих экспрессию белков и химическую занятость молекул малого размера. Благодаря этому способу по анализу крови разыскивают миниатюрные частицы, которые выделяются клетками. Те из них, которые раковые и уже поражены лекарственными препаратами, выделят их со следами препарата, применяемого при лечении. Специалисты отмечают, что данный метод намного дешевле, чем проведение визуализации опухоли. Кроме этого, с его помощью можно получить результат анализа намного быстрее.

Для того, чтобы провести исследование, нужен образец крови онкобольного. На выполнение одного теста требуется менее часа. Врач, благодаря этому методу, сможет контролировать, как организм реагирует на лечение. Это позволит вовремя внести коррективы или полностью изменить выбранную тактику. Ученые протестировали данный метод на 106 пациентах, у которых диагностировали рак легких. При этом его точность составила 95%. Специалисты планируют расширить метод диагностики, охватив и другие онкологические болезни. По некоторым данным, такой анализ крови начнут широко применять спустя три года.

Источник: actualnews.org