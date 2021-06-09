Названа стоимость обучения детей Киркорова в школе

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09.06.2021, 16:18, Разное
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Журналисты выяснили, во сколько Филиппу Киркорову обходится обучение детей в школе. Также они узнали, кем Мартин и Алла-Виктория хотят стать в будущем.
Филипп Киркоров не перестает хвастаться успехами своих наследников. Мартин и Алла-Виктория посещают международную частную школу. За месяц обучения в данном заведении за одного ребенка звездный отец платит 145 тысяч рублей. В год на двоих детей сумма составляет 2,5 миллиона рублей. При поступлении в данную школу Киркоров платил взнос 600 тысяч рублей. Король отечественной эстрады не привык экономить, в особенности, когда дело касается детей.

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы уходят из дома рано утром и возвращаются в семь часов вечера. После уроков в школе они посещают рисование, пение, другие кружки. Артист хочет, чтобы наследники развивались в разных направлениях.

Гимназия славится высоким уровнем преподавания. С каждым годом Киркорову становится все сложнее помогать своим детям с уроками. Сам же артист в свое время получил золотую медаль после окончания школы. Однако его вводят в ступор задания для третьего класса.

Детям исполнителя нравится учиться, в их дневниках стоят только пятерки и четверки. Алла-Виктория и Мартин Киркоровы уже знают, кем хотят стать в будущем. Дочь поп-короля мечтает проектировать здания, а сын планирует покорять мир большого спорта, в частности, ему нравится футбол.

Источник: www.5-tv.ru



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