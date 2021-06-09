 

В мае 78 нардепов – “прогульщиков” могут лишить депутатских выплат на общую сумму в 3,5 млн грн

09.06.2021, 16:16, Новости дня
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В списке нардепов, кого предложено оштрафовать на 45 тыс. грн, – 27 депутатов из фракции “Оппозиционная платформа – за жизнь”, 18 – от “Слуги народа”, по восемь – от “Батьківщини” и депутатской группы “За майбутнє”, семь – из группы “Довіра”, шесть внефракционных, трое из фракции “Европейская солидарность”, один – от “Голоса”.

“Экономия для бюджета – 3,5 млн грн”, – посчитал Фролов.

В то же время он предложил “реабилитировать” двух депутатов от “Слуги народа” Пуртову и Гривка, которые отсутствовали в мае “по уважительным причинам”.

Отмечается, что список “прогульщиков” – не окончательный. В случае уважительных причин неучастия нардепов в голосованиях или на заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены, добавил Фролов.

Контекст:

В октябре 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат на депутатскую деятельность в случае прогулов. В частности, возмещение расходов прекращается в случае, если народный депутат в течение месяца во время очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимал личного участия в более чем трети пленарных заседаний или более чем половине заседаний комитета Рады, в состав которого он входит. Основанием для начисления выплат нардепу является регистрация с помощью электронной системы.

По данным Комитета избирателей Украины, главными прогульщиками Верховной Рады в 2020 году стали народные депутаты из группы “За майбутнє” – в среднем за год на пленарные заседания приходило только 46% депутатов. Лидерами посещаемости стали народные депутаты от “Слуги народа” (72%) и “Европейской солидарности” (71%). Всего в 2020 году состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады Украины.

По словам Фролова, в прошлом году депутатов Верховной Рады оштрафовали более чем на 30 млн грн.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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