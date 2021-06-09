 

Кабмин утвердил меморандум взаимное признание водительских удостоверений между Украиной и ОАЭ

09.06.2021, 16:16, Новости дня
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Решение приняли без обсуждения, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Меморандум между Украиной и ОАЭ был подписан в феврале 2021 года. Согласно ему, “владелец водительского удостоверения, выданного компетентным органом одной из стран, имеет право управлять транспортным средством той категории, указанной в удостоверении водителя, на территории другой страны в течение определенного ее национальным законодательством периода”, информировали в Офисе президента. 

Как объясняет Общественное, до утверждения меморандума при переезде в Украину, граждане ОАЭ могли пользоваться водительским удостоверением в течение 60 дней, после чего должны заменить их, сдав экзамены. Такая же процедура действовала в ОАЭ.

Теперь экзамены будут не нужны для замены документа. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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