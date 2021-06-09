Кабмин утвердил меморандум взаимное признание водительских удостоверений между Украиной и ОАЭ

Решение приняли без обсуждения, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Меморандум между Украиной и ОАЭ был подписан в феврале 2021 года. Согласно ему, “владелец водительского удостоверения, выданного компетентным органом одной из стран, имеет право управлять транспортным средством той категории, указанной в удостоверении водителя, на территории другой страны в течение определенного ее национальным законодательством периода”, информировали в Офисе президента.

Как объясняет Общественное, до утверждения меморандума при переезде в Украину, граждане ОАЭ могли пользоваться водительским удостоверением в течение 60 дней, после чего должны заменить их, сдав экзамены. Такая же процедура действовала в ОАЭ.

Теперь экзамены будут не нужны для замены документа.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—