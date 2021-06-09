Федоров: Жители временно оккупированных территорий Украины смогут получить свидетельство о рождении ребенка в “Дії”

Услуга “еМалятко” на временно оккупированных территориях: как Минцифра предоставляет равный доступ к удобным госуслугам.

Обеспечить каждому украинцу равный доступ к государственным услугам – один из главных приоритетов Минцифры. Для этого наша команда совместно с партнерами работает над большими проектами, среди которых подключение сел к скоростному интернету, введение режима “без бумаг”, где украинцам не придется иметь дело с чиновниками и очередями, и тому подобное. Еще одна задача, которая остро стоит сегодня, – облегчение доступа жителям временно оккупированных территорий к государственным услугам.

Сегодня жители оккупированных территорий сталкиваются со многими трудностями при получении государственных услуг. Новоиспеченным родителям нужно несколько раз ехать на подконтрольную Украине территорию и подавать десятки документов, чтобы получить украинское свидетельство о рождении ребенка, помощь при рождении и тому подобное.

Сложная бюрократическая процедура является одной из причин, которая демотивирует родителей регистрировать ребенка на подконтрольной Украине территории. Например, только в Автономной республике Крым ежегодно рождаются примерно 12 тыс. детей, а регистрируются как граждане Украины только около 3 тыс. Эта цифра может возрасти, если упростить все процессы и помочь семьям избежать бумажной волокиты. Именно этим и занялась Минцифра с партнерами.

Отныне родители младенцев, родившихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, смогут быстро и удобно получить украинское свидетельство и другие государственные услуги для новорожденного на портале “Дія”. В этом им поможет сервис “еМалятко”, который позволяет по одному заявлению получить основные услуги при рождении ребенка онлайн.

Как это работает?

Идея Минцифры, которую поддержали партнеры из Минюста, заключалась в предоставлении возможности родителям всех детей, в первую очередь, рожденных после оккупации, предоставить доступ к “еМалятко”.

Процесс очень прост – нужно подать заявление об установлении факта рождения ребенка через “Электронный суд”. К заявлению следует приложить копии документов, подтверждающих рождение ребенка, копии паспортов и идентификационных кодов родителей. Копия свидетельства о браке и другие доказательства факта рождения ребенка предоставляются при наличии.

Такая категория дел освобождается от уплаты судебного сбора. С номером судебного решения нужно подать заявление на получение комплексной услуги “еМалятко” по одному заявлению на портале “Дія”. Там доступны следующие услуги:

регистрация рождения и признание происхождения ребенка как базовые услуги;

присвоение номера налогоплательщика;

присвоение уникального номера записи в реестре (УНЗР) и признание принадлежности ребенка к гражданству Украины (при условии, если родители или один из них имеют собственный УНЗР);

помощь при рождении ребенка (при условии, если получатель помощи имеет справку внутренне перемещенного лица и открытый счет в “Ощадбанку”);

регистрация места жительства ребенка (при условии регистрации одного из родителей в местах, где уже доступна услуга).

Подписать заявление “еМалятко” нужно собственной электронной подписью, а затем получить свидетельство в отделе Государственной регистрации актов гражданского состояния в удобное время. Также свидетельство о рождении нужно будет добавить к документам в приложении “Дія”.

Что такое электронная подпись и как ее получить?

Электронная подпись – это одно из основных средств идентификации человека. Удобный и простой способ получения услуг онлайн, подписания документов, авторизации на государственных порталах и тому подобное.

Электронная подпись может храниться в виде MobileID, подписи на ID-карте, подписи на токене или просто на защищенном носителе информации, например, флешке.

Документы с этой подписью имеют такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручно. Получить ее можно онлайн за несколько минут. Например, можно получить ее бесплатно онлайн в “ПриватБанке” – в личном онлайн-кабинете “Приват24”. Также – на сайте Министерства внутренних дел Украины. Электронную подпись нужно хранить на защищенном носителе, например, на флешке.

Срок действия квалифицированной электронной подписи составляет один–два года. Чтобы продолжить ее использование, вы можете просто восстановить срок действия онлайн.

Также недавно мы запустили “Дія.Підпис” – электронная подпись в смартфоне. Ее можно сгенерировать в действии при наличии ID-карты или биометрического паспорта. “Дія.Підпис” интегрируется с порталом “Дія” – можно получать услуги не только с компьютера, но и со смартфона.

Источник: “ГОРДОН”

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—