Ткаченко сделал вторую прививку от коронавируса

“Именно в день, когда Украина вошла в “зеленую” зону карантина, сделал себе вторую прививку вакциной AstraZeneca. Призываю всех украинцев (тем более, что центров вакцинации становится все больше) делать прививки. COVID-19 еще не преодолен. А это значит, что, в частности, нормальная работа сферы культуры до сих пор под угрозой”, – отметил он.

Ткаченко также напомнил, что массовая вакцинация даст возможность работать всем учреждениям культуры, а вакцинированным – ходить в кинотеатры, музеи, путешествовать по Украине и миру без помех.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/4184687608265476

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

По состоянию на 9 июня Украина получила более 4,1 млн доз вакцин от COVID-19, сообщили изданию “ГОРДОН” в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Всего в Украине уже сделали 1,5 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,3 млн человек, завершили вакцинацию уже 160тыс. украинцев.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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