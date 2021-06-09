Лось после забега по дорогам Петербурга пришел к метро

В Петербурге лось выбежал на проезжую часть у перекрестка Долгоозерной улицы и Парашютной. После этого он искупался в водоеме и пришел к станции метро «Комендантский проспект». К месту его обнаружения выехали экологи.

Как информирует «Фонтанка», животное выбежало на дорогу и устроило гонки с автомобилями.

Очевидцы сняли на видео его передвижение. Лось перебегал дорогу, пугая участников дорожного движения.

Он даже совершил заплыв в водоеме. На кадрах видно, как лось плывет, находясь по шею в воде.

После прогулки животное пришло к станции метро «Комендантский проспект» на перекрестке проспектов Испытателей и Комендантского.

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— Ксения (@mwCN2myIUasUAXp) June 9, 2021

С целью обеспечения безопасности жизни людей и животного на место обнаружения лося отправились специалисты Комитета по природопользованию Петербурга и мобильной экологической дежурной службы, сообщили в пресс-службе комитета.

Накануне жителей Мытищ предупредили о бегающем по улицам медведе. Силовики пытались поймать сбежавшее животное.

В мае в Новгородской области сотрудники МЧС спасли из водоема тонущего лося. Несчастный случай с животным произошел около населенного пункта Борки.