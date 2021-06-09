Мнение: «ПУШКИНУ 222»

Здравствуйте

Пользуясь случаем сегодня (в день первой публикации этой статьи), 06 июня 2021 года, поздравляю всех с Днем Рождения Пушкина.

222 года прошло с тех пор. Помнят, чтут и считают Великим Поэтом и Учителем Русского Языка.

И будут чтить.

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 1111, 2222 ….

(Второе значение этого магического ряда достигнуто именно сегодня.)

Не взирая на политику, смены строев, войны и катаклизмы.

Так держать! Александр Сергеевич!

https://s.poembook.ru/user/4f/48/3e/dad26b016567ef101056def4aac3dddaa9533aa0.png

Если заговорили о магии чисел, то интересно, что в числовом выражении алфавита (где Й=И и Ё=Е):

РУ = 1619, так как Р = 16 У=19

РАЙ = 1619 тоже, так как Р=16 А=1 Й=9

РУ = 1619 = РАЙ

Что такое РУ всем понятно. РУ = РУсь, РУсский (даже в современном интернете у России расширение РУ).

Дорога Русского Языка, дорога России – это дорога в истинный РАЙ.

А один из краеугольных камней этой дороги заложен именно А.С. Пушкиным.

Спасибо Вам от Ваших потомков, Александр Сергеевич !!!!!!!!

С Днем Рождения Вас !!!!!!!!

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Лично благодарю Александра Сергеевича Пушкина. У меня с какого-то момента жизнь пошла чисто по сценарию его стихотворения «Деревня». Все, что отмечено жирным шрифтом, имеет отношение к моему нынешнему укладу жизни:

«Приветствую тебя, пустынный уголок,

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,

Где льется дней моих невидимый поток

На лоне счастья и забвенья.

Я твой – я променял порочный двор Цирцей,

Роскошные пиры, забавы, заблужденья

На мирный шум дубров, на тишину полей,

На праздность вольную, подругу размышленья.

Я твой – люблю сей темный сад

С его прохладой и цветами,

Сей луг, уставленный душистыми скирдами,

Где светлые ручьи в кустарниках шумят.

Везде передо мной подвижные картины:

Здесь вижу двух озер лазурные равнины,

Где парус рыбаря белеет иногда,

За ними ряд холмов и нивы полосаты,

Вдали рассыпанные хаты,

На влажных берегах бродящие стада,

Овины дымные и мельницы крилаты;

Везде следы довольства и труда…

Я здесь, от суетных оков освобожденный,

Учуся в истине блаженство находить,

Свободною душой закон боготворить,

Роптанью не внимать толпы непросвещенной,

Участьем отвечать застенчивой мольбе

И не завидывать судьбе

Злодея иль глупца — в величии неправом.

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!

В уединенье величавом

Слышнее ваш отрадный глас.

Он гонит лени сон угрюмый,

К трудам рождает жар во мне,

И ваши творческие думы

В душевной зреют глубине.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:

Среди цветущих нив и гор

Друг человечества печально замечает

Везде невежества убийственный позор.

Не видя слез, не внемля стона,

На пагубу людей избранное судьбой,

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,

Присвоило себе насильственной лозой

И труд, и собственность, и время земледельца.

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,

Здесь рабство тощее влачится по браздам

Неумолимого владельца.

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,

Надежд и склонностей в душе питать не смея,

Здесь девы юные цветут

Для прихоти бесчувственной злодея.

Опора милая стареющих отцов,

Младые сыновья, товарищи трудов,

Из хижины родной идут собой умножить

Дворовые толпы измученных рабов.

О, если б голос мой умел сердца тревожить!

Почто в груди моей горит бесплодный жар

И не дан мне судьбой витийства грозный дар?

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный

И рабство, падшее по манию царя,

И над отечеством свободы просвещенной

Взойдет ли наконец прекрасная заря?»

Текст скопирован здесь https://www.culture.ru/poems/4455/derevnya

Ну а все, что процитировано подчеркнутым шрифтом, как 200 лет назад было так и осталось теперь

«Тягостный ярем до гроба» в нынешнее время описан одним из учеников Пушкина, который по-своему достиг гениальности в познании и понимании Русского Языка. Михаилом Задорновым в его выступлении про капитализм и торгашей:

https://youtu.be/r6hZBIbKQPA

P.P.S. С удовольствием недавно прочитал стихи Сергея Ефимова (один из моих Друзей в Живом Журнале, ник serg_was):

«Мы сказки Пушкина читали,

Учёный кот нам песни пел,

О русском духе все узнали,

Враг победить нас не посмел!

Великий русский наш язык,

Весь мир сегодня изучает,

И каждый враг к нему привык,

И все об этом в мире знают!»

https://nash-dvor.livejournal.com/5019674.html?thread=54214170&utm_source=nc#t54214170

и https://stihi.ru/2014/06/06/2977

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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