ChartHop привлекает 35 миллионов долларов на внутреннюю организационную структуру и платформу HR-аналитики

Человеческие ресурсы, как правило, являются краеугольным камнем любой организации, но оцифровка демократизировала большую часть работы, связанной с HR, а это означает, что больше людей в компаниях заинтересованы и используют те данные, которые HR-специалисты создают и обычно управляют. Сегодня стартап под названием ChartHop, который создал платформу для удовлетворения этой тенденции, объявляет о финансировании в размере 35 миллионов долларов по пятам за сильным ростом.

Серию B возглавляет Андреессен Горовиц, бывший спонсор, в котором также участвуют Элад Гил и предыдущие инвесторы Cowboy Ventures и SemperVirens. Насколько нам известно из источников, близких к компании, в раунде ChartHop оценивается от 300 до 400 миллионов долларов.

ChartHop был основан в Нью-Йорке Яном Уайтом, ныне генеральным директором, который первым начал создавать инструменты для заполнения того, что, по его мнению, было пробелами в его собственных знаниях, когда он основал, запустил и в конечном итоге продал свою предыдущую компанию Sailthru (которая была приобретена CampaignMonitor. ).

Он сказал, что понимал, что компания может создать «все технологии, которые мы хотели», но когда дело дошло до размышлений о том, как вести и масштабировать бизнес, это, на самом деле, вопрос людей, а также понимание того, как отделы и вся организация, выглядела и работала как единое целое.

«Это было не так важно, как наем, структурирование« единого вас »в организации», — сказал он. (Иэн изображен здесь справа.) Как и в случае с отличными инструментами аналитики, которые были созданы для разработчиков, отделов продаж и других, «Мне нужна была аналитика людей», — сказал он. «Я хотел понять свою команду».

На самом деле это очень многогранный вопрос. Это не просто вопрос организационной диаграммы — это достаточно большая задача сама по себе, что в тот самый день, когда ChartHop вышел из скрытности в начале 2020 года, также был запущен другой стартап организационной диаграммы, Org. Это также стратегия удержания, удовлетворенность сотрудников, статистика текучести кадров, статистика разнообразия, прогнозные визуализации по финансам, в одной области была по-разному компенсирована, или если найм был заморожен, и т. Д. «Все эти проблемы стали моими, и не было отличного программного обеспечения для решения это, — сказал Уайт.

Платформа ChartHop построена, как и все сильные структуры в наши дни в мире технологий: множество интеграций для подачи данных в ChartHop, чтобы сделать его богаче; множество интеграций также для экспорта и использования этих данных в более специализированных приложениях, когда это необходимо; и простой способ обновления данных для всех, а также простой и надежный механизм защиты для сохранения конфиденциальности данных в должном виде. И хотя HR по-прежнему «владеют» платформой, сказал Уайт, к ней может получить доступ и использовать любой в организации, и это так.

Похоже, что другие считают, что на рынке программного обеспечения для управления талантами этого тоже не хватает. С 2019 года его команда выросла из одной команды — самого Уайта — до 75, и теперь ее услугами пользуются 130 корпораций. В списке есть сильный список известных компаний с сильным акцентом на технологии, из того, что Уайт показал мне. Доходы за последние 12 месяцев — время, когда разрозненный характер многих наших рабочих мест означал, что потребность в платформе для управления всей информацией, возможно, достигла апогея, — выросли на 17%. по месяцам.

«Поскольку кадровые и кадровые функции так важны для роста и успеха бизнеса, очень жаль, что большинству кадровых команд не хватает критически важных данных о людях для принятия организационных решений», — сказал Дэвид Улевич, генеральный партнер Andreessen Horowitz, в своем заявлении. «ChartHop — это решение этой слишком распространенной проблемы, созданное руководителями компаний, которые лично испытали эту боль. Визуальный подход ChartHop к HR-аналитике позволяет руководителям уверенно принимать организационные решения по планированию и стратегии. Мы очень рады возглавить серию B ChartHop благодаря их впечатляющему росту, видению компании и потрясающей, целеустремленной команде, которую они собрали ». Он также возглавил посевной раунд компании в феврале 2020 года.

«С момента внедрения ChartHop в начале этого года мы увидели значительное улучшение нашего взаимодействия с процедурами работы с талантами, поскольку они управляются через ChartHop», — сказала Сара Хоу, вице-президент по персоналу ZoomInfo, клиента ChartHop, в заявлении. «Наши сотрудники считают простой пользовательский интерфейс и централизованный просмотр своих данных наиболее полезными функциями. Лидеры ZoomInfo также использовали ChartHop, чтобы гарантировать, что их организации хорошо структурированы для поддержки нашего постоянного быстрого роста ».

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