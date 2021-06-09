Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали новорожденному сыну необычное имя

В семье двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию – Татьяны Волосожар и Максима Транькова – две недели назад произошло пополнение. У пары родился второй ребенок – мальчик. Сегодня стало известно, как спортсмены назвали новорожденного. Об этом Татьяна сообщила, опубликовав фото с выписки из роддома в своем Instagram. Родители дали сыну имя Теодор.

Момент, который мы запомним на всю жизнь В этот день Теодор Максимович встретился с сестрой, бабушкой и поехал домой! Назвать сына Теодором было семейное решение, но решающее слово сказала Лика, – написала Татьяна. Мнения поклонников пары разделились: одним имя малыша понравилось, другие решили, что можно было бы выбрать и славянский вариант греческого имени – Федор. Впрочем, большинство заметили, что значение имени от его вариации не меняется – Теодор, как и Федор, означает “божий дар”.

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Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird)

Напомним, что Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали во второй раз родителями 27 мая. Об этом сообщила теперь сама Татьяна в своем Instagram, опубликовав фото из родильной палаты. Она поблагодарила мужа и работников клиники, где родила сына.

Наша семья стала больше на 3 кг 950 гр, и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали!! Спасибо любимому @xam_trankov и медикам за то, что было так комфортно, спокойно и не страшно! Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы, – написала Татьяна. Второй ребенок Татьяны и Максима появился на свет в клиническом госпитале “Лапино”. Дочь пары – 4-летняя Анжелика – ждала братика дома с бабушкой, а муж Татьяны во время родов супруги был рядом, но не в родильной палате.

Татьяна Волосожар в палате после родов

О том, что Татьяна Волосожар и Максим Траньков станут родителями во второй раз, стало известно в конце января этого года. Об этом олимпийские чемпионы по фигурному катанию рассказали лично на своих страницах в Instagram, отметив, что скрывать беременность Татьяны было непросто.

Не знаю, что сказать. Думаю, все понятно без слов. Скрывать было оооочень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя, многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила. Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось нашей семейной тайной. Но в то же время я очень рада, что наконец-то могу поделиться с вами своей главной и лучшей новостью 2021-го, – написала Татьяна, опубликовав фото с округлившимся животом.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков с дочкой Ликой