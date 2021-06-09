 

Аспирин оказался неэффективен в снижении смертности пациентов с COVID-19

09.06.2021, 15:24, Разное
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Целесообразность применения аспирина оценивалась в ходе масштабного исследования RECOVERY, которое проводит Оксфордский университет с целью изучения перспективных препараты от COVID-19. В нем участвовали около 15 тысяч пациентов, госпитализированных с COVID-19 с ноября прошлого года по март 2021 года. Их разделили случайным образом на две группы: 7,3 тысячи человек вместе со стандартной терапией получали ежедневно получали 150 мг аспирина в сутки, еще 7,5 тысяч проходили обычное лечение.

В результате ученые не получили никаких доказательств тому, что аспирин может снизить риск летального исхода у пациентов. Риск смерти пациентов, которые получали аспирин и которые получали обычную терапию, в течение 28 дней была одинаковой, около 17%. Не показал препарат эффективности и в улучшении прогноза для пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Единственное небольшое, но не существенное преимущество аспирина заключалось в уменьшении продолжительности госпитализации пациентов: в среднем 8 дней против 9 дней на стандартном лечении.

«Но этого недостаточно для того, чтобы оправдать широкое применение аспирина у госпитализированных пациентов с COVID-19», — сообщил профессор Оксфордского университета и глава исследования RECOVERY Питер Хорнби (Peter Horby).

Ранее исследование RECOVERY исключило из списка возможных препаратов для лечения COVID-19 азитромицин. 



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